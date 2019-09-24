В Югре свалку с 30-летней историей рекультивируют по уникальной технологии

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 сен - РИА Новости. Полигон отходов в Сургутском районе ХМАО с 30-летней историей рекультивируют по уникальной для региона технологии, позволяющей извлекать материалы для вторичной переработки, сообщили РИА Новости в администрации муниципального образования.

Полигон твердых бытовых отходов расположен в поселке Федоровский, более 10 лет назад он был законсервирован. Однако процесс рекультивации все это время тормозило отсутствие финансирования. Сегодня работы по восстановлению земли, на которой она находится, ведутся в рамках федеральной программы "Чистая страна", она является одним из ключевых направлений нацпроекта "Экология", пояснили в администрации.

"Свалка отходов... копилась 30 лет. Рекультивируют площадь размером 8 гектаров специалисты компании "Эконадзор"... Ранее глава муниципалитета Андрей Трубецкой упоминал о том, что на Федоровском полигоне впервые в Югре будет использоваться уникальная технология рекультивации. Кроме полной гидроизоляции массива отходов здесь происходит извлечение ценных материалов, в частности металла и резины, которые затем отправляют на вторичную переработку", - сообщили в администрации района.

Технология гидроизоляции, применяемая на полигоне, препятствует проникновению фильтрата из свалочных отходов в подземные грунтовые воды. Такой защитный экран специалисты создают при помощи бентонитовой прослойки, которая при взаимодействии с жидкостью увеличивается в объеме и под давлением превращается в водонепроницаемый гель. После этого на готовой поверхности размещают мусор, чередуя его с песком. Получившийся холм сверху накрывают герметичным противофильтрационным материалом.

"Проект рекультивации рассчитан на два года. Первый этап планируется завершить до конца года. Затем начнется биологическое восстановление почвы и посев травы", - прокомментировал журналистам ход работ Андрей Трубецкой.