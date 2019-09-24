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РИА Новости
Ханты-Мансийский Автономный Округ

В Югре свалку с 30-летней историей рекультивируют по уникальной технологии

17:34 24.09.2019 (обновлено: 18:06 24.09.2019)
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© Фото : предоставлено пресс-службой Администрации Сургутского районаРекультивация свалки по уникальной технологии в Югре
Рекультивация свалки по уникальной технологии в Югре
© Фото : предоставлено пресс-службой Администрации Сургутского района
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 сен - РИА Новости. Полигон отходов в Сургутском районе ХМАО с 30-летней историей рекультивируют по уникальной для региона технологии, позволяющей извлекать материалы для вторичной переработки, сообщили РИА Новости в администрации муниципального образования.
Полигон твердых бытовых отходов расположен в поселке Федоровский, более 10 лет назад он был законсервирован. Однако процесс рекультивации все это время тормозило отсутствие финансирования. Сегодня работы по восстановлению земли, на которой она находится, ведутся в рамках федеральной программы "Чистая страна", она является одним из ключевых направлений нацпроекта "Экология", пояснили в администрации.
"Свалка отходов... копилась 30 лет. Рекультивируют площадь размером 8 гектаров специалисты компании "Эконадзор"... Ранее глава муниципалитета Андрей Трубецкой упоминал о том, что на Федоровском полигоне впервые в Югре будет использоваться уникальная технология рекультивации. Кроме полной гидроизоляции массива отходов здесь происходит извлечение ценных материалов, в частности металла и резины, которые затем отправляют на вторичную переработку", - сообщили в администрации района.
Технология гидроизоляции, применяемая на полигоне, препятствует проникновению фильтрата из свалочных отходов в подземные грунтовые воды. Такой защитный экран специалисты создают при помощи бентонитовой прослойки, которая при взаимодействии с жидкостью увеличивается в объеме и под давлением превращается в водонепроницаемый гель. После этого на готовой поверхности размещают мусор, чередуя его с песком. Получившийся холм сверху накрывают герметичным противофильтрационным материалом.
"Проект рекультивации рассчитан на два года. Первый этап планируется завершить до конца года. Затем начнется биологическое восстановление почвы и посев травы", - прокомментировал журналистам ход работ Андрей Трубецкой.
Согласно данным властей, стоимость необходимых работ составляет 164 миллиона рублей, из которых около 100 миллионов рублей - средства районного бюджета.
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