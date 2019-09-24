Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-24T17:36Z
https://ria.ru/20190924/1559078091.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/106678/48/1066784832_0:0:2870:1615_1036x0_80_0_0_ca9e5bf051a74674e431751d001771e4.jpg
РИА Новости

Нилов заявил об отсутствии проблем с визами у участников мероприятия МОТ

17:31 24.09.2019 (обновлено: 17:36 24.09.2019)
318
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов
Председатель комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
Председатель комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Российская делегация, участвовавшая в мероприятии Международной организации труда в рамках ГА ООН в Нью-Йорке, была в полном составе, проблем с выдачей виз США не возникло, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что не получил вовремя визу США и не сможет принять участие в Генассамблее ООН в Нью-Йорке, куда он должен был вылететь во вторник.
Константин Косачев
Вчера, 13:50РИА Новости
В Совфеде пообещали "чувствительные" ответные меры на отказ в визах США
Нилов пояснил, что в рамках Генассамблеи МОТ проводила своё мероприятие, участие в котором принимала другая делегация РФ.
"Все, кто здесь должен был участвовать, те участвовали: министерство труда, "Лукойл" как партнёр Международной организации труда... Из депутатов только я (в составе делегации) в рамках этого мероприятия", - сказал Нилов РИА Новости по телефону.
Заседание Генеральной Ассамблеи ООН
Вчера, 15:05РИА Новости
Депутат оценил отказ выдать визы российской делегации для участия в ГА ООН
С 24 по 30 сентября в Нью-Йорке пройдет неделя высокого уровня 74-й сессии ГА ООН. Ожидается, что на полях Генассамблеи глава МИД РФ Сергей Лавров проведет несколько десятков встреч с главами государств, правительств, министрами иностранных дел, а также примет участие в заседаниях СБ ООН и переговорах глав МИД в многосторонних и региональных форматах.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что некоторые члены делегации РФ не получили визы. Ссылки на то, что ситуация с невыдачей виз носит технический характер она назвала "несостоятельными". Всего визу не получили десять членов делегации.
100000
Обсудить 0
Мария ЗахароваСергей ЛавровМИД РФГосдума РФКонстантин КосачевООНРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп выступает на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Трамп с трибуны ООН раскритиковал коммунизм и социализм
РИА
Новости
Президент США Дональд Трамп выступает на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Трамп выдвинул Европе ультиматум по оказанию помощи Украине
Президент Украины Владимир Зеленский и глава Национальной полиции Сергей Князев
Глава Национальной полиции Украины Князев заявил об отставке
Лесные пожары в джунглях бассейна реки Амазонки
Болсонару заявил, что Амазония не является "наследием человечества"
Лента
новостей
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии
Атака на саудовские НПЗ унизила США, выявив слабость их ПВО, заявил Роухани
Президент США Дональд Трамп
Трамп призвал партнеров США платить честную долю в оплате своей обороны
Штаб-квартира ВТО в Женеве
Трамп заявил о необходимости радикальных изменений в ВТО
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что не позволит соцсетям "подавлять" общественное мнение
Президент Украины Владимир Зеленский
СМИ не нашли Зеленского в списке лидеров, выступающих на ГА ООН во вторник
Президент США Дональд Трамп выступает на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Трамп назвал условие, при котором США готовы "дружить" с Ираном
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Иран намерен признать американскую НПО спонсором терроризма
Президент США Дональд Трамп выступает на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
США продолжат работу по мирному урегулированию в Афганистане
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
ООН выяснит ситуацию с невыдачей США виз российским делегатам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:43В самопровозглашенном Косово стартует кампания по выборам в парламент
01:39Суд рассмотрит продление ареста Раджабову по делу о беспорядках в Москве
01:37Украина разрешила США опубликовать содержание разговора Трампа с Зеленским
01:26Президент Кубы сравнил с геноцидом усиление блокады со стороны США
01:22Совфед переизберет главу Верховного суда и назначит нового замгенпрокурора
01:17Орешкин расскажет в Совфеде о прогнозе экономического развития до 2022 года
01:16"Астанинская тройка" начала работу на полях Генассамблеи ООН
01:13Лавров "поблагодарил" США за то, что "в конце концов получил визу"
01:13Соловьев назвал Грету Тунберг проектом, за которым стоят бизнес-интересы
01:10Венесуэльский суд подтвердил ничтожность актов Национальной ассамблеи
01:04Трамп призвал Моди выполнить обещание о лучшей жизни для Кашмира
01:03Зеленский ответил на вопрос о расширении "Нормандской четверки"
01:00Совет Федерации вновь выберет спикера палаты
00:58Зеленский и Меркель обсудили предстоящую встречу "нормандской четверки"
00:54Суд рассмотрит в Москве продление домашнего ареста Егору Жукову
00:51Британский парламент вернется к работе после ее незаконной приостановки
00:46Суд в Москве огласит приговор обвиняемому в краже картины Куинджи
00:43Суд решит вопрос о продлении ареста братьев Магомедовых
00:42Зеленскому захотелось пригласить Трампа на Украину
00:39Джонсон заявил, что у него "очень позитивная политика" в отношении России
Лента новостейМолния