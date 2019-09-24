Нилов заявил об отсутствии проблем с визами у участников мероприятия МОТ

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Российская делегация, участвовавшая в мероприятии Международной организации труда в рамках ГА ООН в Нью-Йорке, была в полном составе, проблем с выдачей виз США не возникло, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что не получил вовремя визу США и не сможет принять участие в Генассамблее ООН в Нью-Йорке, куда он должен был вылететь во вторник.

Нилов пояснил, что в рамках Генассамблеи МОТ проводила своё мероприятие, участие в котором принимала другая делегация РФ.

"Все, кто здесь должен был участвовать, те участвовали: министерство труда, "Лукойл" как партнёр Международной организации труда... Из депутатов только я (в составе делегации) в рамках этого мероприятия", - сказал Нилов РИА Новости по телефону.

С 24 по 30 сентября в Нью-Йорке пройдет неделя высокого уровня 74-й сессии ГА ООН. Ожидается, что на полях Генассамблеи глава МИД РФ Сергей Лавров проведет несколько десятков встреч с главами государств, правительств, министрами иностранных дел, а также примет участие в заседаниях СБ ООН и переговорах глав МИД в многосторонних и региональных форматах.