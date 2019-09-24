Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-24T17:28Z
https://ria.ru/20190924/1559077987.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/150560/19/1505601903_0:159:2536:1586_1036x0_80_0_0_c8afcafeb8b7ebd4ba9811d3953892d4.jpg
РИА Новости
Свердловская область

Анна Громова: "Императорский маршрут" учит милосердию

17:28 24.09.2019
24
© РИА Новости / Перейти в фотобанкЦарь Николай II и его семья в Санкт-Петербурге. Начало 1910-х гг
Царь Николай II и его семья в Санкт-Петербурге. Начало 1910-х гг
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости, Карина Ивашко. Презентация свердловской части национального туристического проекта "Императорский маршрут", включающей исторические и культурные объекты Екатеринбурга и Алапаевска, прошла в День Свердловской области в столичном парке "Зарядье" в рамках IV Фестиваля РГО "Открываем Россию заново. Вместе".
Свердловская часть маршрута хранит память о трагической судьбе и последних днях представителей Дома Романовых. Она является составной частью первого этапа национального туристического проекта "Императорский маршрут", реализация которого началась в 2018 году по инициативе и при научной поддержке Фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество". В год 100-летия гибели царской семьи маршрут охватил места ссылки и гибели представителей Российского Императорского Дома.

"Каждый из этих объектов – особая страница в нашей истории. И тем, кто ею интересуется, полезно побывать на всех участках маршрута. Конечно, наша аудитория довольно определенная. Чаще всего это люди, которые хотят знать больше и осознают ответственность за будущее России. Мне кажется, 300-летняя история Дома Романовых предоставляет нам немало возможностей найти в ней примеры, которые воодушевят на правильные, позитивные решения", - убеждена председатель Наблюдательного совета Фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова.

Проект "Императорский маршрут" реализуется при участии Фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество".
"Поскольку наше общество занимается изучением жизни и деятельности святой преподобномученицы великой княгини Елисаветы Феодоровны, мы делаем акцент на ее личности. Ее заслуги перед Отечеством велики: это и забота о российском образовании – она выступала как меценат, покровитель искусств, это и возведение соборов и храмов, это и создание различных благотворительных учреждений – больниц, родильных приютов, общежитий для беспризорников, комитетов и обществ адресной помощи. Для нас великая княгиня Елизавета Федоровна являет собой пример личной благотворительности, индивидуального подхода в оказании социальной помощи", - рассказала Анна Громова РИА Новости.
Великая княгиня закончила свой земной путь на Урале. В ночь на 18 июля 1918 года Елизавета Федоровна, великий князь Сергей Михайлович, его камердинер Фёдор Ремез, князья императорской крови Игорь, Иоанн и Константин Константиновичи, князь Владимир Палей и крестовая сестра Марфо-Мариинской обители милосердия, келейница Елизаветы Федоровны Варвара Яковлева, были убиты и сброшены в шахту Нижняя Селимская в окрестностях уральского города Алапаевска.
Вид с Крепостной горы на Балаклавскую бухту Севастополя. Архивное фото
12 сентября 2018, 22:38РИА Новости
Крым вошел в федеральный туристский проект "Императорский маршрут"
Если Алапаевск хранит память о трагической гибели великой княгини Елизаветы Федоровны, то Екатеринбург – о жестокой расправе над российским государем Российским Николаем II, его семьей и приближенными.
По понятным причинам, Екатеринбург и Алапаевск стоят особняком среди городов "Императорского маршрута". Но поучительные истории и интересные факты биографии представителей царской династии ожидают экскурсантов на всем его протяжении.
"Маршрут пролегает от Крыма до Владивостока и реализуется в несколько этапов. Второй охватывает места высочайшего пребывания царской семьи – императорские усадьбы и резиденции, третий этап пройдет по местам высочайших посещений и паломничеств представителей Российского Императорского Дома. Каждый выбирает, исходя из своих интересов и возможностей, какой-то определенный этап маршрута: например, Пермь-Екатеринбург-Алапаевск-Тобольск-Тюмень. Или Ставрополье-Крым. Или великокняжеские усадьбы – резиденции Санкт-Петербурга: Царское Село-Петергоф-Павловск-Гатчина… Псков или Калининград… Сейчас мы разрабатываем новую ветку маршрута - историю Транссиба. Это очень интересно: из Санкт-Петербурга - во Владивосток, с остановками в тех местах, которые посещали российские государи", - добавила Громова.
Она убеждена, что "Императорский маршрут" учит милосердию, позволяет понять, что все мы являемся преемниками истории великой страны. "На определенных этапах этого маршрута мы испытываем чувство глубокой скорби, но чаще он наполняет наше сердце гордостью", - резюмировала Громова.
000000
Обсудить 0
Свердловская областьОбщество
Рекомендуем
Губернатор Тамбовской области Александр Никитин
Глава Тамбовской области обсудил внедрение цифровых избирательных участков
РИА
Новости
Александр Жаров во время интервью на стенде МИА Россия сегодня в конгрессно-выставочном центре Экспофорум на Петербургском международном экономическом форуме. 6 июня 2019
Жаров назвал действия Google и Facebook во время выборов агрессивными
Вологодский Кремль
Детскому омбудсмену на Вологодчине расширены полномочия
Рекультивация свалки по уникальной технологии в Югре
В Югре свалку с 30-летней историей рекультивируют по уникальной технологии
Лента
новостей
Легко ли быть губернатором без нефти и газа
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев на пресс-конференции
Киселев объяснил, почему интернет не может конкурировать с телевидением
Губернатор Омской области Александр Бурков
Омский губернатор открыл в сельских школах центры "Точка роста"
Города России. Воронеж
В Воронежской области откроются более 60 центров образования "Точка роста"
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание Об отдельных вопросах развития АО Почта России
Медведев: "Почта России" после реорганизации должна стать самодостаточной
Кемеровский коксохимический завод
В Росгидромете рассказали, как будут определяться цели по снижению выбросов
Город Гатчина
Новую поликлинику открыли в Гатчине
Основатель и художественный руководитель театра (СТИ), заслуженный деятель искусств РФ Сергей Женовач
В МХТ имени Чехова опровергли информацию о госпитализации Женовача
Иконки приложений Facebook и Twitter
Жаров назвал срок локализации баз данных пользователей Facebook и Twitter
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:43В самопровозглашенном Косово стартует кампания по выборам в парламент
01:39Суд рассмотрит продление ареста Раджабову по делу о беспорядках в Москве
01:37Украина разрешила США опубликовать содержание разговора Трампа с Зеленским
01:26Президент Кубы сравнил с геноцидом усиление блокады со стороны США
01:22Совфед переизберет главу Верховного суда и назначит нового замгенпрокурора
01:17Орешкин расскажет в Совфеде о прогнозе экономического развития до 2022 года
01:16"Астанинская тройка" начала работу на полях Генассамблеи ООН
01:13Лавров "поблагодарил" США за то, что "в конце концов получил визу"
01:13Соловьев назвал Грету Тунберг проектом, за которым стоят бизнес-интересы
01:10Венесуэльский суд подтвердил ничтожность актов Национальной ассамблеи
01:04Трамп призвал Моди выполнить обещание о лучшей жизни для Кашмира
01:03Зеленский ответил на вопрос о расширении "Нормандской четверки"
01:00Совет Федерации вновь выберет спикера палаты
00:58Зеленский и Меркель обсудили предстоящую встречу "нормандской четверки"
00:54Суд рассмотрит в Москве продление домашнего ареста Егору Жукову
00:51Британский парламент вернется к работе после ее незаконной приостановки
00:46Суд в Москве огласит приговор обвиняемому в краже картины Куинджи
00:43Суд решит вопрос о продлении ареста братьев Магомедовых
00:42Зеленскому захотелось пригласить Трампа на Украину
00:39Джонсон заявил, что у него "очень позитивная политика" в отношении России
Лента новостейМолния