Анна Громова: "Императорский маршрут" учит милосердию

МОСКВА, 24 сен – РИА Новости, Карина Ивашко. Презентация свердловской части национального туристического проекта "Императорский маршрут", включающей исторические и культурные объекты Екатеринбурга и Алапаевска, прошла в День Свердловской области в столичном парке "Зарядье" в рамках IV Фестиваля РГО "Открываем Россию заново. Вместе".
Свердловская часть маршрута хранит память о трагической судьбе и последних днях представителей Дома Романовых. Она является составной частью первого этапа национального туристического проекта "Императорский маршрут", реализация которого началась в 2018 году по инициативе и при научной поддержке Фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество". В год 100-летия гибели царской семьи маршрут охватил места ссылки и гибели представителей Российского Императорского Дома.
"Каждый из этих объектов – особая страница в нашей истории. И тем, кто ею интересуется, полезно побывать на всех участках маршрута. Конечно, наша аудитория довольно определенная. Чаще всего это люди, которые хотят знать больше и осознают ответственность за будущее России. Мне кажется, 300-летняя история Дома Романовых предоставляет нам немало возможностей найти в ней примеры, которые воодушевят на правильные, позитивные решения", - убеждена председатель Наблюдательного совета Фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова.
Проект "Императорский маршрут" реализуется при участии Фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество".
"Поскольку наше общество занимается изучением жизни и деятельности святой преподобномученицы великой княгини Елисаветы Феодоровны, мы делаем акцент на ее личности. Ее заслуги перед Отечеством велики: это и забота о российском образовании – она выступала как меценат, покровитель искусств, это и возведение соборов и храмов, это и создание различных благотворительных учреждений – больниц, родильных приютов, общежитий для беспризорников, комитетов и обществ адресной помощи. Для нас великая княгиня Елизавета Федоровна являет собой пример личной благотворительности, индивидуального подхода в оказании социальной помощи", - рассказала Анна Громова РИА Новости.
Великая княгиня закончила свой земной путь на Урале. В ночь на 18 июля 1918 года Елизавета Федоровна, великий князь Сергей Михайлович, его камердинер Фёдор Ремез, князья императорской крови Игорь, Иоанн и Константин Константиновичи, князь Владимир Палей и крестовая сестра Марфо-Мариинской обители милосердия, келейница Елизаветы Федоровны Варвара Яковлева, были убиты и сброшены в шахту Нижняя Селимская в окрестностях уральского города Алапаевска.
12 сентября 2018, 22:38РИА НовостиКрым вошел в федеральный туристский проект "Императорский маршрут"
Если Алапаевск хранит память о трагической гибели великой княгини Елизаветы Федоровны, то Екатеринбург – о жестокой расправе над российским государем Российским Николаем II, его семьей и приближенными.
По понятным причинам, Екатеринбург и Алапаевск стоят особняком среди городов "Императорского маршрута". Но поучительные истории и интересные факты биографии представителей царской династии ожидают экскурсантов на всем его протяжении.
"Маршрут пролегает от Крыма до Владивостока и реализуется в несколько этапов. Второй охватывает места высочайшего пребывания царской семьи – императорские усадьбы и резиденции, третий этап пройдет по местам высочайших посещений и паломничеств представителей Российского Императорского Дома. Каждый выбирает, исходя из своих интересов и возможностей, какой-то определенный этап маршрута: например, Пермь-Екатеринбург-Алапаевск-Тобольск-Тюмень. Или Ставрополье-Крым. Или великокняжеские усадьбы – резиденции Санкт-Петербурга: Царское Село-Петергоф-Павловск-Гатчина… Псков или Калининград… Сейчас мы разрабатываем новую ветку маршрута - историю Транссиба. Это очень интересно: из Санкт-Петербурга - во Владивосток, с остановками в тех местах, которые посещали российские государи", - добавила Громова.
Она убеждена, что "Императорский маршрут" учит милосердию, позволяет понять, что все мы являемся преемниками истории великой страны. "На определенных этапах этого маршрута мы испытываем чувство глубокой скорби, но чаще он наполняет наше сердце гордостью", - резюмировала Громова.