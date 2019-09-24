Анна Громова: "Императорский маршрут" учит милосердию

МОСКВА, 24 сен – РИА Новости, Карина Ивашко. Презентация свердловской части национального туристического проекта "Императорский маршрут", включающей исторические и культурные объекты Екатеринбурга и Алапаевска, прошла в День Свердловской области в столичном парке "Зарядье" в рамках IV Фестиваля РГО "Открываем Россию заново. Вместе".

Свердловская часть маршрута хранит память о трагической судьбе и последних днях представителей Дома Романовых. Она является составной частью первого этапа национального туристического проекта "Императорский маршрут", реализация которого началась в 2018 году по инициативе и при научной поддержке Фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество". В год 100-летия гибели царской семьи маршрут охватил места ссылки и гибели представителей Российского Императорского Дома.

"Каждый из этих объектов – особая страница в нашей истории. И тем, кто ею интересуется, полезно побывать на всех участках маршрута. Конечно, наша аудитория довольно определенная. Чаще всего это люди, которые хотят знать больше и осознают ответственность за будущее России. Мне кажется, 300-летняя история Дома Романовых предоставляет нам немало возможностей найти в ней примеры, которые воодушевят на правильные, позитивные решения", - убеждена председатель Наблюдательного совета Фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова.

Проект "Императорский маршрут" реализуется при участии Фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество".

"Поскольку наше общество занимается изучением жизни и деятельности святой преподобномученицы великой княгини Елисаветы Феодоровны, мы делаем акцент на ее личности. Ее заслуги перед Отечеством велики: это и забота о российском образовании – она выступала как меценат, покровитель искусств, это и возведение соборов и храмов, это и создание различных благотворительных учреждений – больниц, родильных приютов, общежитий для беспризорников, комитетов и обществ адресной помощи. Для нас великая княгиня Елизавета Федоровна являет собой пример личной благотворительности, индивидуального подхода в оказании социальной помощи", - рассказала Анна Громова РИА Новости.

Великая княгиня закончила свой земной путь на Урале. В ночь на 18 июля 1918 года Елизавета Федоровна, великий князь Сергей Михайлович, его камердинер Фёдор Ремез, князья императорской крови Игорь, Иоанн и Константин Константиновичи, князь Владимир Палей и крестовая сестра Марфо-Мариинской обители милосердия, келейница Елизаветы Федоровны Варвара Яковлева, были убиты и сброшены в шахту Нижняя Селимская в окрестностях уральского города Алапаевска.

Если Алапаевск хранит память о трагической гибели великой княгини Елизаветы Федоровны, то Екатеринбург – о жестокой расправе над российским государем Российским Николаем II, его семьей и приближенными.

По понятным причинам, Екатеринбург и Алапаевск стоят особняком среди городов "Императорского маршрута". Но поучительные истории и интересные факты биографии представителей царской династии ожидают экскурсантов на всем его протяжении.

"Маршрут пролегает от Крыма до Владивостока и реализуется в несколько этапов. Второй охватывает места высочайшего пребывания царской семьи – императорские усадьбы и резиденции, третий этап пройдет по местам высочайших посещений и паломничеств представителей Российского Императорского Дома. Каждый выбирает, исходя из своих интересов и возможностей, какой-то определенный этап маршрута: например, Пермь-Екатеринбург-Алапаевск-Тобольск-Тюмень. Или Ставрополье-Крым. Или великокняжеские усадьбы – резиденции Санкт-Петербурга: Царское Село-Петергоф-Павловск-Гатчина… Псков или Калининград… Сейчас мы разрабатываем новую ветку маршрута - историю Транссиба. Это очень интересно: из Санкт-Петербурга - во Владивосток, с остановками в тех местах, которые посещали российские государи", - добавила Громова.