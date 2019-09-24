Эксперты после ЧП в Кирове предположили, как снизить агрессию у молодежи

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Чтобы минимизировать риск так называемых "шутингов", опрошенные РИА Новости эксперты советуют развивать систему внеурочного досуга школьников и ввести в учебных заведениях должность специалиста-превентолога.

Эта тема вновь возникла в информационном пространстве после того, как МВД РФ во вторник объявило о предотвращенном в Кировской области массовом убийстве в школе. "Шутинг" готовил местный подросток, "интересующийся темой школьного насилия". Как заявил РИА Новости региональный омбудсмен, молодой человек начал задумывать массовое убийство из-за конфликта со сверстниками.

Лидер общероссийского движения "Сильная Россия" Антон Цветков в этой связи отметил, что бороться нужно, прежде всего, с причинами деструктивного поведения молодежи, а не с последствиями.

"У нас полностью развалена система внеурочного досуга, школьники предоставлены сами себе. Необходимо все это восстанавливать, чтобы ребята имели возможность после школы пойти на тренировку, пойти в какой-либо кружок. Только таким образом мы снизим агрессию в молодежной среде", - полагает Цветков.

Он также предложил ввести в школах должность специалиста-превентолога, который бы отвечал за профилактику правонарушений и антисоциального поведения школьников, взаимодействовал с полицией и так далее.

Другой эксперт организации генерал-лейтенант полиции в отставке Александр Михайлов также выразил мнение, что только спорт и другие формы активного досуга минимизируют риск подобных инцидентов.