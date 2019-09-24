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РИА Новости

Эксперты после ЧП в Кирове предположили, как снизить агрессию у молодежи

17:27 24.09.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Чтобы минимизировать риск так называемых "шутингов", опрошенные РИА Новости эксперты советуют развивать систему внеурочного досуга школьников и ввести в учебных заведениях должность специалиста-превентолога.
Эта тема вновь возникла в информационном пространстве после того, как МВД РФ во вторник объявило о предотвращенном в Кировской области массовом убийстве в школе. "Шутинг" готовил местный подросток, "интересующийся темой школьного насилия". Как заявил РИА Новости региональный омбудсмен, молодой человек начал задумывать массовое убийство из-за конфликта со сверстниками.
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Лидер общероссийского движения "Сильная Россия" Антон Цветков в этой связи отметил, что бороться нужно, прежде всего, с причинами деструктивного поведения молодежи, а не с последствиями.
"У нас полностью развалена система внеурочного досуга, школьники предоставлены сами себе. Необходимо все это восстанавливать, чтобы ребята имели возможность после школы пойти на тренировку, пойти в какой-либо кружок. Только таким образом мы снизим агрессию в молодежной среде", - полагает Цветков.
Он также предложил ввести в школах должность специалиста-превентолога, который бы отвечал за профилактику правонарушений и антисоциального поведения школьников, взаимодействовал с полицией и так далее.
Другой эксперт организации генерал-лейтенант полиции в отставке Александр Михайлов также выразил мнение, что только спорт и другие формы активного досуга минимизируют риск подобных инцидентов.
"Потому что иначе они остаются один на один со своими проблемами, и очень часто их реакция на эти проблемы бывает непредсказуема", - заявил генерал.
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Антон ЦветковМВД РФКировская областьРоссияПроисшествия
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