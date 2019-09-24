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РИА Новости

Атака на саудовские НПЗ унизила США, выявив слабость их ПВО, заявил Роухани

17:22 24.09.2019 (обновлено: 17:36 24.09.2019)
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© REUTERS / Essam Al-SudaniПожар на нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии
© REUTERS / Essam Al-Sudani
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии
ТЕГЕРАН, 24 сен - РИА Новости. Йеменцы смогли поразить нефтяные объекты в Саудовской Аравии из-за слабости систем обороны США и тем самым унизили Вашингтон, заявил президент Ирана Хасан Роухани, слова которого приводятся на его официальном сайте.
"В действительности йеменцы унизили США", - сказал Роухани, добавив, что в таком случае трудно отрицать слабость радиолокационных и оборонительных систем США, которые смогли преодолеть беспилотники и ракеты.
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Указания на то, что Тегеран стоит за нападением, связаны с тем, что обвиняющие стороны не верят в возможность развития йеменских вооружений, добавил он.
Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Саудовский министр энергетики 17 сентября объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а утерянная добыча пока восстановлена наполовину.
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Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что нефтяные объекты атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией также считает, что Тегеран причастен к атакам. Иран отвергает обвинения в свой адрес.
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Атака на НПЗ в Саудовской АравииХасан РоуханиСаудовская АравияЙеменСШАВ мире
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