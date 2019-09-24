Атака на саудовские НПЗ унизила США, выявив слабость их ПВО, заявил Роухани

ТЕГЕРАН, 24 сен - РИА Новости. Йеменцы смогли поразить нефтяные объекты в Саудовской Аравии из-за слабости систем обороны США и тем самым унизили Вашингтон, заявил президент Ирана Хасан Роухани, слова которого приводятся на его официальном сайте.

"В действительности йеменцы унизили США", - сказал Роухани, добавив, что в таком случае трудно отрицать слабость радиолокационных и оборонительных систем США, которые смогли преодолеть беспилотники и ракеты.

Указания на то, что Тегеран стоит за нападением, связаны с тем, что обвиняющие стороны не верят в возможность развития йеменских вооружений, добавил он.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Саудовский министр энергетики 17 сентября объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а утерянная добыча пока восстановлена наполовину.