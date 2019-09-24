Президент Европарламента пообещал защитить Европу от угроз антисемитизма

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент Европарламента Давид Сассоли пообещал сделать все, чтобы защитить Европу от угроз антисемитизма и экстремизма, сообщила во вторник пресс-служба Совета раввинов Европы по итогам встречи его президента раввина Пинхаса Гольдшмидта с Сассоли в Брюсселе.

Обращаясь к господину Сассоли, Гольдшмидт отметил, что еврейские общины Европы полностью интегрированы в европейское общество.

"Еврейским институтам в Европе сотни лет. Наши традиции и религиозная практика, в том числе ритуальный забой скота, кашрут (еврейские законы об употреблении пищи - ред.) и брит-мила (обрезание - ред.), имеют высокие стандарты и не противоречат правилам Европейского союза. Очень важно признать, что не каждая иммиграция в Европу одинакова. Мы готовы сотрудничать с ЕС, чтобы помочь новым иммигрантам создать признанную государством систему, позволяющую им вести свой традиционный религиозный образ жизни", - сказал Гольдшмидт, который также является главным раввином Москвы.