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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Президент Европарламента пообещал защитить Европу от угроз антисемитизма

17:19 24.09.2019
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент Европарламента Давид Сассоли пообещал сделать все, чтобы защитить Европу от угроз антисемитизма и экстремизма, сообщила во вторник пресс-служба Совета раввинов Европы по итогам встречи его президента раввина Пинхаса Гольдшмидта с Сассоли в Брюсселе.
Обращаясь к господину Сассоли, Гольдшмидт отметил, что еврейские общины Европы полностью интегрированы в европейское общество.
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"Еврейским институтам в Европе сотни лет. Наши традиции и религиозная практика, в том числе ритуальный забой скота, кашрут (еврейские законы об употреблении пищи - ред.) и брит-мила (обрезание - ред.), имеют высокие стандарты и не противоречат правилам Европейского союза. Очень важно признать, что не каждая иммиграция в Европу одинакова. Мы готовы сотрудничать с ЕС, чтобы помочь новым иммигрантам создать признанную государством систему, позволяющую им вести свой традиционный религиозный образ жизни", - сказал Гольдшмидт, который также является главным раввином Москвы.
В свою очередь Сассоли "выразил свою поддержку и гарантировал, что сделает все возможное, чтобы защитить Европейский континент от угроз антисемитизма и экстремизма", отмечается в пресс-релизе.
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Религия и мировоззрениеПинхас ГольдшмидтЕвропейский парламентрелигия
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