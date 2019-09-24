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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Мама Марии Захаровой выпустила книгу про Пекин на китайском языке

17:16 24.09.2019 (обновлено: 17:19 24.09.2019)
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© Fotolia / adistockКниги
Книги
© Fotolia / adistock
МОСКВА, 24 сен - Проект "Россия-Китай: главное". Сказочную книгу про Пекин, знакомящую с историей и культурой китайской столицы, на китайском языке выпустила мама официального представителя МИД России Марии Захаровой. Презентация тома состоялась 24 сентября в Пекине.
Автор книги Ирина Захарова - заслуженный деятель искусств России, кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, автор десяти книг о китайском и западном классическом и народном искусстве.
"Волшебное путешествие в Пекин" - это "сказка о сказках" столицы Китая, воплощенная в фантастическом путешествии любопытной девочки Маруси. Это рассказ об исторических архитектурных достопримечательностях Пекина, его садово-парковых ансамблях, символике памятников, улиц и площадей этого древнего города. В книге повествуется и о встречах с простыми жителями города, их быте и нравах, обычаях и традициях. Том содержит 38 историй о таких знаменитых достопримечательностях Пекина, как колокольная и барабанная башни, о Великой китайской стене и даже о пекинской кухне.
Этот труд уже получил множество восторженных отзывов.

"Это своеобразная энциклопедия о Пекине, кладезь фактов о китайской столице. Эта книга – большой вклад в китаеведение и в развитие российско-китайских гуманитарных связей", - говорит заместитель генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Айзада Субакожоева.

"Писать о Китае - трудно, а писать просто – еще сложней, и поэтому книг, популярно написанных о Китае, очень мало. Язык, картинки, интонация изложения – все в этой книге располагает к восприятию", - делился ранее впечатлениями от "Волшебного путешествия в Пекин" руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, профессор Алексей Маслов.
Старая книга и стеклянная лупа
6 сентября, 16:50Россия-Китай: Главное
В Москве состоялась презентация книги "Цветет калина"
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