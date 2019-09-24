Мама Марии Захаровой выпустила книгу про Пекин на китайском языке

"Волшебное путешествие в Пекин" - это "сказка о сказках" столицы Китая, воплощенная в фантастическом путешествии любопытной девочки Маруси. Это рассказ об исторических архитектурных достопримечательностях Пекина, его садово-парковых ансамблях, символике памятников, улиц и площадей этого древнего города. В книге повествуется и о встречах с простыми жителями города, их быте и нравах, обычаях и традициях. Том содержит 38 историй о таких знаменитых достопримечательностях Пекина, как колокольная и барабанная башни, о Великой китайской стене и даже о пекинской кухне.