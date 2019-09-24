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РИА Новости
Война в Сирии

МИД Германии приветствовал формирование конституционной комиссии в Сирии

17:04 24.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВид на Дамаск
Вид на Дамаск
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Вид на Дамаск . Архивное фото
БЕРЛИН, 24 сен - РИА Новости. В МИД ФРГ приветствовали решение об окончательном формировании конституционной комиссии в Сирии.
Генсек ООН Антониу Гутерреш объявил в понедельник об окончательном формировании конституционной комиссии и сообщил, что она соберется в ближайшие недели. Он отметил, что верит в то, что создание комиссии может и должно стать началом политического выхода из конфликта в сторону решения, которое ответит на легитимные желания всех сирийцев.
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"Мы приветствуем, что участники конфликта в Сирии договорились о создании конституционной комиссии для Сирии и благодарим спецпредставителя ООН Гейра Педерсена за его значительный вклад в процесс поиска политического решения конфликта", - говорится в заявлении пресс-службы МИД ФРГ, распространенном во вторник.
В заявлении подчеркивается, что создание конституционной комиссии является "первым и важным шагом" к долгосрочному урегулированию в САР. В МИД ФРГ выразили надежду, что работа комиссии начнется в ближайшие недели под эгидой ООН в Женеве.
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