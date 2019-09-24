МИД Германии приветствовал формирование конституционной комиссии в Сирии

БЕРЛИН, 24 сен - РИА Новости. В МИД ФРГ приветствовали решение об окончательном формировании конституционной комиссии в Сирии.

Генсек ООН Антониу Гутерреш объявил в понедельник об окончательном формировании конституционной комиссии и сообщил, что она соберется в ближайшие недели. Он отметил, что верит в то, что создание комиссии может и должно стать началом политического выхода из конфликта в сторону решения, которое ответит на легитимные желания всех сирийцев.

"Мы приветствуем, что участники конфликта в Сирии договорились о создании конституционной комиссии для Сирии и благодарим спецпредставителя ООН Гейра Педерсена за его значительный вклад в процесс поиска политического решения конфликта", - говорится в заявлении пресс-службы МИД ФРГ, распространенном во вторник.