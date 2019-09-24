Детскому омбудсмену на Вологодчине расширены полномочия

ВОЛОГДА, 24 сент – РИА Новости. В Вологодской области уполномоченный по правам ребенка получил новый статус – независимого омбудсмена, что существенно расширяет его полномочия, сообщает пресс-служба правительства региона.
Ранее уполномоченный по правам ребенка подчинялся губернатору.
"Детский омбудсмен отныне может предлагать местным органам власти принимать нормативные акты, обращаться в суд для защиты интересов детей и направлять предложения губернатору", - объяснил изменения РИА Новости заместитель губернатор Эдуард Зайнак. В новые обязанности уполномоченного вошли мониторинг ситуации с правами детей в регионе и ежегодный доклад о своей работе.
"Мы полагаем, что статус независимого уполномоченного значительно повысит авторитет данного института как особого государственного механизма защиты прав, свобод и законных интересов ребенка", - сказал Зайнак.
Он добавил, что уполномоченный по правам ребенка теперь будет назначаться на должность на пять лет, при этом одно и то же лицо не может выбираться более чем на два срока подряд.