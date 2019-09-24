Детскому омбудсмену на Вологодчине расширены полномочия

"Детский омбудсмен отныне может предлагать местным органам власти принимать нормативные акты, обращаться в суд для защиты интересов детей и направлять предложения губернатору", - объяснил изменения РИА Новости заместитель губернатор Эдуард Зайнак. В новые обязанности уполномоченного вошли мониторинг ситуации с правами детей в регионе и ежегодный доклад о своей работе.

Он добавил, что уполномоченный по правам ребенка теперь будет назначаться на должность на пять лет, при этом одно и то же лицо не может выбираться более чем на два срока подряд.