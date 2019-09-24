Новоизбранные депутаты Подмосковья поделились планами на будущее

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Встреча новоизбранных депутатов Подмосковья прошла в Доме правительства Московской области. В рамках круглого стола молодые народные избранники рассказали о том, какие проблемы будут решать в первую очередь, сообщил телеканал . Встреча новоизбранных депутатов Подмосковья прошла в Доме правительства Московской областиВ рамках круглого стола молодые народные избранники рассказали о том, какие проблемы будут решать в первую очередь, сообщил телеканал "360"

Депутат совета депутатов городского округа Луховицы Александр Толмачев сделал акцент на том, что он избирался там, где живет, поэтому сам в курсе всех проблем своего избирательного округа.

"Я пользуюсь теми же услугами ЖКХ, теми же детскими площадками, теми же садами, школами. Туда ходят моя сестра, мои родственники", – сказал депутат.

Александр Толмачев собрал команду сторонников и обошел дворы своего округа, чтобы поговорить о существующих проблемах.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил депутатов с избранием.