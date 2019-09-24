Новоизбранные депутаты Подмосковья поделились планами на будущее

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Встреча новоизбранных депутатов Подмосковья прошла в Доме правительства Московской области. В рамках круглого стола молодые народные избранники рассказали о том, какие проблемы будут решать в первую очередь, сообщил телеканал "360".
Депутат совета депутатов городского округа Луховицы Александр Толмачев сделал акцент на том, что он избирался там, где живет, поэтому сам в курсе всех проблем своего избирательного округа.
"Я пользуюсь теми же услугами ЖКХ, теми же детскими площадками, теми же садами, школами. Туда ходят моя сестра, мои родственники", – сказал депутат.
Александр Толмачев собрал команду сторонников и обошел дворы своего округа, чтобы поговорить о существующих проблемах.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил депутатов с избранием.
"Для политика быть избранным – значительное достижение. Вы получили самое дорогое, что может получить политик или общественный деятель, – это доверие. И я хочу пожелать всем вам найти себя и это доверие оправдать", – обратился к народным избранникам глава Подмосковья.