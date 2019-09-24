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РИА Новости
Республика Татарстан

В Татарстане открылись почти сто образовательных центров "Точка роста"

16:39 24.09.2019
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© Depositphotos / MaykovNikitaГород Казань
Город Казань
© Depositphotos / MaykovNikita
Город Казань. Архивное фото
КАЗАНЬ, 24 сен - РИА Новости. Около 100 образовательных центров "Точка роста", где детей будут обучать по самым современным технологиям, открылись во вторник в 43 муниципальных образованиях Татарстана в рамках федерального проекта "Современная школа", сообщили в министерстве образования и науки республики.
"Образовательные центры "Точка роста" по подготовке детей по цифровому, естественно-научному, техническому и гуманитарному направлениям начали работу на базе 97 сельских школ в 43 муниципальных образованиях Татарстана. Через пять лет в республике появится 300 таких центров", - отметили в министерстве.
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Создание "Точек роста" в селах и малых городах страны предусмотрено федеральным проектом "Современная школа" (входит в нацпроект "Образование"). В текущем году на эти цели было направлено 3,8 миллиарда рублей. На создание центров в Татарстане в этом году направлено более 155 миллионов рублей, в том числе из бюджета РФ - 125,6 миллиона рублей, из бюджета республики - 29,4 миллиона.
На эти средства в школах, в которых появились такие центры, была обновлена материально-техническая база, закуплено новое оборудование. Все это позволит по-новому подойти к обучению детей, в частности, по таким предметам, как "Технология", "Информатика", "Основы безопасности жизнедеятельности".
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Для работы в образовательных центрах летом этого года 146 учителей технологии из сельских школ прошли повышение квалификации на базе детского технопарка "Кванториум" в Набережных Челнах. На курсах им рассказывали о новых образовательных технологиях, а также обучали навыкам работы с современным оборудованием. Кроме того, 424 сельских педагога по информатике, технологии, основам безопасности жизнедеятельности и дополнительному образованию проходили подготовку в режиме онлайн.
Всего по стране образовательные центры "Точка роста" открылись на базе более чем 2 тысяч сельских школ в 50 регионах. Ожидается, что через пять лет в стране появится 16 тысяч таких центров. Нацпроект "Образование" рассчитан на 2019-2024 годы. Его общий бюджет составит почти 784,5 миллиарда рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева.
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Республика ТатарстанКванториумОльга ВасильеваТатьяна ГоликоваТатарстанОбщество
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