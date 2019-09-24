В Татарстане открылись почти сто образовательных центров "Точка роста"

КАЗАНЬ, 24 сен - РИА Новости. Около 100 образовательных центров "Точка роста", где детей будут обучать по самым современным технологиям, открылись во вторник в 43 муниципальных образованиях Татарстана в рамках федерального проекта "Современная школа", сообщили в министерстве образования и науки республики.

"Образовательные центры "Точка роста" по подготовке детей по цифровому, естественно-научному, техническому и гуманитарному направлениям начали работу на базе 97 сельских школ в 43 муниципальных образованиях Татарстана. Через пять лет в республике появится 300 таких центров", - отметили в министерстве.

Создание "Точек роста" в селах и малых городах страны предусмотрено федеральным проектом "Современная школа" (входит в нацпроект "Образование"). В текущем году на эти цели было направлено 3,8 миллиарда рублей. На создание центров в Татарстане в этом году направлено более 155 миллионов рублей, в том числе из бюджета РФ - 125,6 миллиона рублей, из бюджета республики - 29,4 миллиона.

На эти средства в школах, в которых появились такие центры, была обновлена материально-техническая база, закуплено новое оборудование. Все это позволит по-новому подойти к обучению детей, в частности, по таким предметам, как "Технология", "Информатика", "Основы безопасности жизнедеятельности".

Для работы в образовательных центрах летом этого года 146 учителей технологии из сельских школ прошли повышение квалификации на базе детского технопарка "Кванториум" в Набережных Челнах. На курсах им рассказывали о новых образовательных технологиях, а также обучали навыкам работы с современным оборудованием. Кроме того, 424 сельских педагога по информатике, технологии, основам безопасности жизнедеятельности и дополнительному образованию проходили подготовку в режиме онлайн.