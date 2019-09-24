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РИА Новости

Володин высказался за диалог между парламентариями из России и Британии

16:37 24.09.2019 (обновлено: 16:40 24.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на парламентских слушаниях в Государственной Думе РФ на тему "Вопросы развития цифровой экономики". 8 июля 2019
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на парламентских слушаниях в Государственной Думе РФ на тему Вопросы развития цифровой экономики. 8 июля 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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НУР-СУЛТАН, 24 сен - РИА Новости. Отсутствие диалога между парламентариями РФ и Великобритании не позволяет реализовывать в достаточной мере пожелания народов обеих стран, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"У нас нет диалога с парламентом Великобритании, это, наверное, неправильно, даже в самые тяжелые годы всегда был диалог", - сказал Володин во вторник на встрече с Джоном Десмондом Форбсом Андерсоном, третьим виконтом Уэверли, пэром палаты лордов парламента Великобритании.

Председатель Госдумы выразил мнение, что "необходимо найти ту тональность, которая бы не подменяла работу исполнительной власти, вместе с этим такой диалог между депутатами должен быть".
"Кстати, говоря об исполнительной власти, о правительстве - у них есть коммуникации, они разные, но они есть. У нас абсолютно нет коммуникации между парламентом России и парламентом Великобритании. Вы первый человек из парламента Великобритании, с которым мы общаемся", - отметил он.
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Володин считает, что "изоляционизм - плохой путь, как мы понимаем, закрытость ни к чему хорошему не приводит".
"Депутат представляет народ, если мы не общаемся, мы не выполняем поручений наших избирателей. Люди хотят диалога, хотят общения, политики не всегда бывают правы", - сказал Володин.
Председатель Госдумы при этом отметил, что Россия не вмешивается во внутренние дела других государств.
Володин также напомнил, что "у нас на будущий год будет 75 лет Победы над фашизмом, где и Сталин, и Черчилль, и Рузвельт сидели за одним столом и принимали решения, как сделать мир лучше, как его спасти от фашизма, как остановить кровопролитие, и не мешало им ничего - ни идеология, ни противоречия".
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"Вот сегодня нет у нас препятствий, которые бы помешали сесть за стол переговоров, но почему-то кто-то не хочет этого делать", - сказал председатель Госдумы.
В свою очередь Лорд Андерсон согласился с тем, что диалог между парламентариями важен.
"Я хочу посмотреть, что мы можем сделать вместе, чтобы мир стал лучше", - добавил британский парламентарий.
Он также отметил, что "у парламентариев своей работы достаточно", и нет необходимости расширять повестку.
Встреча состоялась на полях IV Совещания спикеров парламентов стран Евразии.
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Госдума РФВячеслав ВолодинВеликобританияРоссияПолитика
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