Генсек ООН надеется на сохранение ядерного соглашения с Ираном

ООН, 24 сен - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш надеется, что ядерное соглашение с Ираном все же удастся сохранить, несмотря на выход из соглашения США.

"Я надеюсь, что будет по-прежнему возможно сохранить прогресс по ядерному нераспространению, представленный Совместным всеобъемлющим планом действий", - сказал Гутерреш, выступая на Генеральной ассамблее ООН.