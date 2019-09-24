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РИА Новости

Генсек ООН надеется на сохранение ядерного соглашения с Ираном

16:30 24.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш. Архивное фото
ООН, 24 сен - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш надеется, что ядерное соглашение с Ираном все же удастся сохранить, несмотря на выход из соглашения США.
"Я надеюсь, что будет по-прежнему возможно сохранить прогресс по ядерному нераспространению, представленный Совместным всеобъемлющим планом действий", - сказал Гутерреш, выступая на Генеральной ассамблее ООН.
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Антониу ГуттерешООНИранСШАВ мире
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