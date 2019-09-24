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РИА Новости

Киселев объяснил, почему интернет не может конкурировать с телевидением

16:29 24.09.2019
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковГенеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на пресс-конференции
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев на пресс-конференции
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на пресс-конференции. Архивное фото
СОЧИ, 24 сен – РИА Новости. Интернет не составляет конкуренцию телевидению, которое является для него источником контента и будет существовать всегда, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на форуме Союза журналистов "Вся Россия", который проходит в Сочи.
Комментируя технологическое развитие журналистики и массового распространения интернета, Киселев отметил, что это не угрожает работе телевидения.
"Появилась, как мне представляется, мнимая конкуренция с телевидением, потому что интернет – это всего лишь некий резервуар, который наполняется контентом с разных сторон. И телевидение – это один из источников контента для интернета. Многие смотрят работы телевизионных журналистов в интернете. Так что каким-то образом это утрясется. Мне представляется, что телевидение останется всегда", - заявил Киселев.
Он пояснил, что, может быть, телевидение будет менять формы, станет более интерактивным, но так или иначе оно останется "как мощные организованные журналистские коллективы, как мощный источник контента, в том числе и для интернета". Киселев посоветовал тем, кто говорит о смерти телевидения, посмотреть, "что делают телевизионные каналы с Трампом сейчас в Штатах". По его словам, телевидение в США остается главным средством массовой информации.
Он также выразил уверенность, что региональное телевидение будет существовать всегда.
"Региональное телевидение оздоравливает среду вокруг себя. (У него) большие перспективы. Региональное телевидение будет всегда, и это очень ценный источник информации и ценная опора в жизни. И вас любят, вы знаете", - заключил Киселев.
Он также добавил, что современному телевидению, радио и печатным СМИ необходимо создавать свои площадки в интернете.
Генеральный директор ФГУП Международное информационное агентство Россия сегодня Дмитрий Киселев
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