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РИА Новости

Генсек ООН опасается раскола между США и Китаем

16:26 24.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш . Архивное фото
ООН, 24 сен - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что опасается раскола между США и КНР.
"Во переходное время, когда нарушены отношения глобальных держав, на горизонте виден новый риск, который еще не велик, но реален. Я боюсь возможности большого раскола — что мир расколется надвое, и две крупнейших экономике на земле создадут два отдельных и конкурирующих мира, каждый со своей доминирующей валютой, торговыми и финансовыми правилами, своим собственным интернетом и потенциалом в области искусственного интеллекта, с собственными геополитическими и военными стратегиями, где один может выиграть только за счет другого", - сказал Гутерреш, выступая на Генеральной ассамблее ООН.
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"Мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить большой раскол и поддерживать всеобщую систему с всеобщей экономикой и всеобщим уважением к международному праву", - сказал Гутерреш.
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Антониу ГутеррешКитайООНСШАВ мире
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