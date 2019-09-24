Генсек ООН опасается раскола между США и Китаем

"Во переходное время, когда нарушены отношения глобальных держав, на горизонте виден новый риск, который еще не велик, но реален. Я боюсь возможности большого раскола — что мир расколется надвое, и две крупнейших экономике на земле создадут два отдельных и конкурирующих мира, каждый со своей доминирующей валютой, торговыми и финансовыми правилами, своим собственным интернетом и потенциалом в области искусственного интеллекта, с собственными геополитическими и военными стратегиями, где один может выиграть только за счет другого", - сказал Гутерреш, выступая на Генеральной ассамблее ООН.