Школы в Забайкалье получат оборудование на 70 миллионов рублей

ЧИТА, 24 сен – РИА Новости. Школы из 20 районов Забайкалья по федеральному проекту "Точки роста" получают оборудование на 70 миллионов рублей, сообщила пресс-служба губернатора.

"В этом году 45 школ из 20 районов стали центрами образования цифрового и гуманитарного профилей "Точки роста". В рамках проекта школы получают новейшие компьютеры, интерактивные, игровые комплексы, шахматное оборудование, квадрокоптеры, очки виртуальной реальности и 3D-принтеры. На эти цели Забайкальскому краю выделено более 70 миллионов рублей из федерального бюджета", - говорится в сообщении.

Во вторник торжественно открылся один из таких центров - в селе Урда-Ага Агинского района Забайкалья. "Для обучающихся разработаны образовательные технологии по предметам "Технология", "Информатика", "ОБЖ" и программы дополнительного образования по IT-технологиям, медиатворчеству, шахматному образованию, проектной и внеурочной деятельности", - приводит пресс-служба слова зампреда регионального правительства по соцвопросам Аягмы Ванчиковой.

В ведомстве отметили, что работать на новом оборудовании будут педагоги, которые прошли двухэтапное повышение квалификации на базе фонда новых форм развития образования.

Сообщается, что для большего охвата обучающихся планируется подвоз школьников из соседних населенных пунктов, а также дистанционное привлечение педагогов и учащихся. Для региона также выделена субсидия на организацию еще 50 центров "Точки роста" в 2020 году.