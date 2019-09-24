"На календаре сентябрь, алло!" Россияне публикуют кадры первого снега

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Россияне публикуют в социальных сетях кадры первого в этом сезоне снега.
В частности, в Москве во вторник температура не превысила шесть-восемь градусов, в некоторых районах шел кратковременный снег или ледяной дождь.
КТО ПРИДУМАЛ СНЕГ В СЕНТЯБРЕ pic.twitter.com/xSRPDGnKYh— Анастасия (@clamor0143) 24 сентября 2019 г.
"И, кажется, снег за окном. Где моя золотая осень?" — написала @ullissas.
Снег в Москве на Варшавке pic.twitter.com/1NKXdRDhQP— Григорий Мартынович (@77_gringo) 24 сентября 2019 г.
Также снег уже выпал и в других российских городах.
Первый снег в Казани! pic.twitter.com/KIRQRdJ0CD— Вести.Ru (@vesti_news) 24 сентября 2019 г.
"Последний раз снег ложился так рано в Казани 53 года назад. А ты не ляжешь рано никогда", — пошутил @rustem_gareev.
Набережные Челны! Первый снег! Доброе утро! 😎 pic.twitter.com/FyrqbGvZ0H— Сергей 🌇 (@NVCc6fN5txYMlLB) 24 сентября 2019 г.
"Снег выпал не по расписанию. Правильно, он никому ничего не должен!" — отметил @albert_hamzin.
Привет Уфа— .°∙{MoodLina♥✨}∙°.°∙{🥚}∙°. (@madlina37) 24 сентября 2019 г.
Снег в сентябре это прикольно кста pic.twitter.com/eyBhVNpMlV
"На календаре сентябрь, алло!" — возмутилась @desolat14420460.
ВЫ ПОСМОТРИТЕ НА ЭТО— Sаня (@Tigruskin) 23 сентября 2019 г.
И ЭТО ЕЩЁ СЕНТЯБРЬ pic.twitter.com/z0Xg2l17w0