"На календаре сентябрь, алло!" Россияне публикуют кадры первого снега

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Россияне публикуют в социальных сетях кадры первого в этом сезоне снега.

В частности, в Москве во вторник температура не превысила шесть-восемь градусов, в некоторых районах шел кратковременный снег или ледяной дождь.

КТО ПРИДУМАЛ СНЕГ В СЕНТЯБРЕ pic.twitter.com/xSRPDGnKYh — Анастасия (@clamor0143) 24 сентября 2019 г.

"И, кажется, снег за окном. Где моя золотая осень?" — написала @ullissas.

Снег в Москве на Варшавке pic.twitter.com/1NKXdRDhQP — Григорий Мартынович (@77_gringo) 24 сентября 2019 г.

Также снег уже выпал и в других российских городах.

"Последний раз снег ложился так рано в Казани 53 года назад. А ты не ляжешь рано никогда", — пошутил @rustem_gareev.

"Снег выпал не по расписанию. Правильно, он никому ничего не должен!" — отметил @albert_hamzin.

Привет Уфа

Снег в сентябре это прикольно кста pic.twitter.com/eyBhVNpMlV — .°∙{MoodLina♥✨}∙°.°∙{🥚}∙°. (@madlina37) 24 сентября 2019 г.

"На календаре сентябрь, алло!" — возмутилась @desolat14420460.