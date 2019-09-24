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РИА Новости

"На календаре сентябрь, алло!" Россияне публикуют кадры первого снега

16:07 24.09.2019 (обновлено: 17:07 24.09.2019)
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© РИА Новости / Сергей МамонтовСнегопад в Москве
Снегопад в Москве
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Россияне публикуют в социальных сетях кадры первого в этом сезоне снега.
В частности, в Москве во вторник температура не превысила шесть-восемь градусов, в некоторых районах шел кратковременный снег или ледяной дождь.
"И, кажется, снег за окном. Где моя золотая осень?" — написала @ullissas.
Также снег уже выпал и в других российских городах.
"Последний раз снег ложился так рано в Казани 53 года назад. А ты не ляжешь рано никогда", — пошутил @rustem_gareev.
"Снег выпал не по расписанию. Правильно, он никому ничего не должен!" — отметил @albert_hamzin.
"На календаре сентябрь, алло!" — возмутилась @desolat14420460.
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РоссияОбщество
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