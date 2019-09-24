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РИА Новости

На молочном предприятии в Калининградской области нашли кишечную палочку

15:56 24.09.2019
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© РИА Новости / Варвара ГертьеМолоко в бутылках
Молоко в бутылках
© РИА Новости / Варвара Гертье
КАЛИНИНГРАД, 24 сен - РИА Новости. Деятельность молочного предприятия ООО "Пищевой комбинат "Балтика" в Калининградской области решением регионального арбитражного суда приостановлена на 20 суток из-за найденных бактерий группы кишечной палочки, сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора по Калининградской области.
Как сообщили в ведомстве, специалисты управления Россельхознадзора провели проверку в отношении ООО "Пищевой комбинат "Балтика" по соблюдению требований законодательства в сфере ветеринарии.
"По результатам лабораторных исследований, полученных от ФГБУ "Калининградская межобластная ветеринарная лаборатория", в пробе молока пастеризованного, массовая доля жира 2,5%, выявлено наличие бактерий группы кишечной палочки - БГКП (колиформы), 0,01 грамма", - говорится в сообщении.
Кроме того, в пробе было выявлено несоответствие требованиям технического регламента Таможенного Союза "О безопасности молока и молочной продукции по физико-химическим показателям" (массовой доли жира). В управлении Россельхознадзора сообщили, что этот комбинат является основным поставщиком молочной продукции в государственные и муниципальные бюджетные учреждения региона.
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В результате проверки в отношении ООО "Пищевой комбинат "Балтика" управление Россельхознадзора возбудило административное дело и передало материалы на рассмотрение в арбитражный суд Калининградской области. Изучив доказательства, и учитывая то, что предприятие уже привлекалось к ответственности за подобное правонарушение, суд удовлетворил заявление и привлек комбинат к административной ответственности, назначив наказание в виде приостановления деятельности на срок 20 суток.
В ведомстве отметили, что в 2019 году управление отобрало 13 проб продукции предприятия, шесть из которых не соответствовали требованиям нормативных документов как по показателям качества (несоответствие массовой доли жира, наличие сухого молока в питьевом), так и по показателям безопасности (бактерии группы кишечной палочки в питьевом пастеризованном молоке).
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