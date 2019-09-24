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РИА Новости
Война в Сирии

ЛАГ поприветствовал формирование конституционного комитета в Сирии

15:42 24.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль-Гейт
Генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль-Гейт
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль-Гейт. Архивное фото
КАИР, 24 сен - РИА Новости. Лига арабских государств (ЛАГ) приветствует окончательное формирование состава конституционного комитета в Сирии, надеется, что его работа откроет новую страницу в истории этой страны, говорится в заявлении организации.
"Генсек ЛАГ Ахмед Абуль Гейт рассчитывает, что это соглашение станет шагом на пути к полномасштабному политическому урегулированию, которое отвечало бы устремлениям сирийского народа и положило бы конец затянувшемуся противостоянию", - отмечается в документе.
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В панарабской организации напомнили, что на недавнем заседании в Каире главы МИД ЛАГ заявили о поддержке усилий спецпосланника генсека ООН по Сирии Гейра Педерсена. "ЛАГ готова содействовать усилиям ООН по сирийским переговорам, направленным на прекращение борьбы, установление мира и стабильности в Сирии", - отмечается в заявлении.
Генсек ООН Антониу Гутерреш объявил в понедельник об окончательном формировании конституционной комиссии и сообщил, что она соберется в ближайшие недели. Он отметил, что верит в то, что создание комиссии может и должно стать началом политического выхода из конфликта в сторону решения, которое ответит на легитимные желания всех сирийцев.
Членство Сирии в ЛАГ было заморожено в ноябре 2011 года, после начала вооруженного конфликта в стране. Ряд арабских стран отозвали своих послов из Дамаска. Руководство Сирии тогда заявило, что не принимает решение арабских министров о приостановке участия в работе панарабской организации, считая его незаконным. При этом ЛАГ фактически не принимала участия в переговорах по урегулированию в Сирии, несмотря на то что речь идет о ключевой стране арабского мира.
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Война в СирииЛАГАхмед Абуль ГейтВойна в СирииЛига арабских государствСирияВ мире
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