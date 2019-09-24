ЛАГ поприветствовал формирование конституционного комитета в Сирии

КАИР, 24 сен - РИА Новости. Лига арабских государств (ЛАГ) приветствует окончательное формирование состава конституционного комитета в Сирии, надеется, что его работа откроет новую страницу в истории этой страны, говорится в заявлении организации.

"Генсек ЛАГ Ахмед Абуль Гейт рассчитывает, что это соглашение станет шагом на пути к полномасштабному политическому урегулированию, которое отвечало бы устремлениям сирийского народа и положило бы конец затянувшемуся противостоянию", - отмечается в документе.

В панарабской организации напомнили, что на недавнем заседании в Каире главы МИД ЛАГ заявили о поддержке усилий спецпосланника генсека ООН по Сирии Гейра Педерсена. "ЛАГ готова содействовать усилиям ООН по сирийским переговорам, направленным на прекращение борьбы, установление мира и стабильности в Сирии", - отмечается в заявлении.

Генсек ООН Антониу Гутерреш объявил в понедельник об окончательном формировании конституционной комиссии и сообщил, что она соберется в ближайшие недели. Он отметил, что верит в то, что создание комиссии может и должно стать началом политического выхода из конфликта в сторону решения, которое ответит на легитимные желания всех сирийцев.