В Забайкалье водитель пытался скрыться от полиции с 60 килограммами конопли

ЧИТА, 24 сен – РИА Новости. Полицейские в Дульдургинском районе Забайкальского края после преследования задержали водителя и троих пассажиров "Жигулей", пытавшихся скрыться с 60 килограммами конопли, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

"Участковый уполномоченный полиции, работая на административном участке в районе села Токчин, заметил автомобиль "Жигули" и попытался остановить его. Не подчинившись законным требованиям сотрудника полиции, водитель продолжил движение и попытался скрыться. В результате преследования водитель и трое пассажиров были задержаны", - говорится в сообщении.

Во время проверки документов сотрудник почувствовал резкий запах конопли. На место была незамедлительно вызвана следственно-оперативная группа.

"При досмотре автомобиля в салоне и багажнике сотрудники обнаружили полиэтиленовые мешки и сумки с растительной массой. Вещества были изъяты и направлены на экспертизу. По ее результатам установлено, что злоумышленники перевозили наркосодержащее растение – коноплю - общим весом 60 килограммов", - сообщили в пресс-службе.

Выяснилось, что мужчины специально приехали из другого района для сбора дикорастущей конопли. Ранее они уже были судимы за незаконный оборот наркотических средств.