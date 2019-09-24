В Забайкалье водитель пытался скрыться от полиции с 60 килограммами конопли

ЧИТА, 24 сен – РИА Новости. Полицейские в Дульдургинском районе Забайкальского края после преследования задержали водителя и троих пассажиров "Жигулей", пытавшихся скрыться с 60 килограммами конопли, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
"Участковый уполномоченный полиции, работая на административном участке в районе села Токчин, заметил автомобиль "Жигули" и попытался остановить его. Не подчинившись законным требованиям сотрудника полиции, водитель продолжил движение и попытался скрыться. В результате преследования водитель и трое пассажиров были задержаны", - говорится в сообщении.
Во время проверки документов сотрудник почувствовал резкий запах конопли. На место была незамедлительно вызвана следственно-оперативная группа.
"При досмотре автомобиля в салоне и багажнике сотрудники обнаружили полиэтиленовые мешки и сумки с растительной массой. Вещества были изъяты и направлены на экспертизу. По ее результатам установлено, что злоумышленники перевозили наркосодержащее растение – коноплю - общим весом 60 килограммов", - сообщили в пресс-службе.
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Выяснилось, что мужчины специально приехали из другого района для сбора дикорастущей конопли. Ранее они уже были судимы за незаконный оборот наркотических средств.
"В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение и перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства, совершенные в крупном размере". За данное преступление законодательством РФ предусмотрен максимальный срок до десяти лет лишения свободы", - добавили в пресс-службе.