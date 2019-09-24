Суд смягчил наказание осужденному за убийство главы Копейска в 1994 году

ЧЕЛЯБИНСК, 24 сен – РИА Новости. Челябинский областной суд сократил на 7 месяцев срок лишения свободы Леониду Киму, осужденному за убийство в 1994 году главы Копейска Сергея Вялова, сообщила во вторник пресс-служба облсуда.

По данным облсуда, 1 июля Металлургический райсуд назначил Киму лишение свободы на срок 11 лет 10 месяцев в колонии строгого режима, также взыскана компенсация морального вреда на 950 тысяч рублей. Ким осужден за умышленное убийство из корыстных побуждений, совершенное в связи с выполнением потерпевшим своего служебного долга, по предварительному сговору группой лиц (пункты "а, в, н" статьи 102 УК РСФСР), и умышленное убийство двух и более лиц, по найму, сопряженное с бандитизмом (пункты "а, з" части 2 статьи 105 УК РФ).

"Сегодня Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке уголовное дело в отношении Леонида Кима, частично изменил приговор Металлургического райсуда Челябинска… Суд в связи с неправильным применением уголовного закона при назначении наказания районным судом снизил срок окончательного наказания в виде лишения свободы до 11 лет 3 месяцев, в остальной части оставив приговор без изменения", - говорится в сообщении.

Приговор вступил в законную силу, добавляет суд.