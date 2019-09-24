Путин посетит конгресс Международной организации высших органов финконтроля

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 25 сентября примет участие в работе XXIII конгресса Международной организации высших органов финансового контроля, сообщает пресс-служба Кремля.

"Двадцать пятого сентября президент РФ примет участие в работе XXIII конгресса Международной организации высших органов финансового контроля (ИНТОСАИ), который проходит в выставочном комплексе "Манеж" в период с 23 по 28 сентября", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ИНТОСАИ - это международная организация высших органов аудита, созданная в 1953 году для содействия развитию сотрудничества высших органов аудита и совершенствованию государственного аудита во всем мире. В состав организации входят 194 страны. Высший орган – Конгресс, который проводится раз в три года в разных странах.