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РИА Новости

Путин посетит конгресс Международной организации высших органов финконтроля

15:18 24.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 25 сентября примет участие в работе XXIII конгресса Международной организации высших органов финансового контроля, сообщает пресс-служба Кремля.
"Двадцать пятого сентября президент РФ примет участие в работе XXIII конгресса Международной организации высших органов финансового контроля (ИНТОСАИ), который проходит в выставочном комплексе "Манеж" в период с 23 по 28 сентября", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что ИНТОСАИ - это международная организация высших органов аудита, созданная в 1953 году для содействия развитию сотрудничества высших органов аудита и совершенствованию государственного аудита во всем мире. В состав организации входят 194 страны. Высший орган – Конгресс, который проводится раз в три года в разных странах.
Московский конгресс посвящен двум актуальным темам: "Информационные технологии в развитии государственного управления" и "Роль высших органов аудита в достижении национальных приоритетов и целей". В работе конгресса примут участие более 600 представителей 168 стран. В ходе XXIII конгресса полномочия президента и председателя управляющего совета ИНТОСАИ на ближайшие три года будут переданы председателю Счетной палаты РФ Алексею Кудрину.
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