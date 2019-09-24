В Пермском крае полицейские нашли мать обнаруженного на улице мальчика

ПЕРМЬ, 24 сен - РИА Новости. Мать найденного на улице в минувшие выходные малолетнего мальчика из Кудымкара обратилась в полицию, узнав своего сына по публикациям в социальных сетях, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

По информации полиции, в воскресенье около 18.00 (16.00 мск) на улице Зеленой города Кудымкар местными жителями был замечен малолетний ребенок без сопровождения взрослых. На вид малышу три года, мальчик был одет в шапку, куртку, трикотажные штаны и синие кроссовки. После обнаружения ребенка поместили в социальное учреждение.

"Сегодня мать мальчика обратилась в полицию, сказав, что оставила сына под присмотром знакомой. Сейчас по данному факту проводится проверка", - уточнили в МВД.