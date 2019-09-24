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РИА Новости

В Пермском крае полицейские нашли мать обнаруженного на улице мальчика

15:15 24.09.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
ПЕРМЬ, 24 сен - РИА Новости. Мать найденного на улице в минувшие выходные малолетнего мальчика из Кудымкара обратилась в полицию, узнав своего сына по публикациям в социальных сетях, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
По информации полиции, в воскресенье около 18.00 (16.00 мск) на улице Зеленой города Кудымкар местными жителями был замечен малолетний ребенок без сопровождения взрослых. На вид малышу три года, мальчик был одет в шапку, куртку, трикотажные штаны и синие кроссовки. После обнаружения ребенка поместили в социальное учреждение.
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"Сегодня мать мальчика обратилась в полицию, сказав, что оставила сына под присмотром знакомой. Сейчас по данному факту проводится проверка", - уточнили в МВД.
В полиции также добавили, что до выяснения всех обстоятельств происшествия ребенок будет оставаться в соцучреждении, решение о возвращении мальчика матери будет принимать комиссия по делам несовершеннолетних.
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МВД РФРоссияПермский крайПроисшествия
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