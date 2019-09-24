Путин обсудит с правительством допмеры по повышению доходов населения

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание с членами правительства, в ходе которого обсудит дополнительные меры по ускорению экономического роста и повышению доходов населения, сообщает пресс-служба Кремля.
"Владимир Путин проведет очередное совещание с членами правительства РФ. Основная тема встречи - дополнительные меры по ускорению экономического роста и повышению доходов населения. Также будет рассмотрен ряд актуальных текущих вопросов", - говорится в сообщении.