Эксперт рассказал о положении исламских стран в новом многополярном мире

БЕЙРУТ, 24 сен - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Страны исламского мира должны определить свое место в многополярном мире, центром которого не будет являться Саудовская Аравия, Ливан в свою очередь - отличная площадка для обсуждения механизмов по выполнению данной задачи, рассказал РИА Новости участник международной конференции "New Horizon Conference" в Бейруте лидер Международного евразийского движения Александр Дугин.

В Бейруте с 20 по 26 сентября проходит международная конференция "New Horizon Conference", посвященная теме многополярного мира и места арабских стран в нем.

"Ислам не может объединяться на фоне радикального фундаментализма. Тем не менее, в одиночку арабские и исламские страны не способны отстоять свое место в многополярном мире - это требует нового осмысления исламского единства, не противопоставленного другим цивилизациям, а с учетом условий, которые складываются. Поэтому задачей исламского мира является стать новым полюсом. Как это сделать и на какой основе - это вопрос открытый, а Ливан прекрасная площадка для обсуждения этой задачи", - сказал Дугин.

По мнению собеседника агентства, после того, как Россия и ряд других стран смогли изменить ход событий в Сирии и не допустили реализации планов США по изменению Ближнего Востока, КСА и Катар вынуждены сами отказываться от стратегии поддержки радикальных организаций в пользу новой формы политического ислама.