Эксперт рассказал о положении исламских стран в новом многополярном мире

БЕЙРУТ, 24 сен - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Страны исламского мира должны определить свое место в многополярном мире, центром которого не будет являться Саудовская Аравия, Ливан в свою очередь - отличная площадка для обсуждения механизмов по выполнению данной задачи, рассказал РИА Новости участник международной конференции "New Horizon Conference" в Бейруте лидер Международного евразийского движения Александр Дугин.
В Бейруте с 20 по 26 сентября проходит международная конференция "New Horizon Conference", посвященная теме многополярного мира и места арабских стран в нем.
"Ислам не может объединяться на фоне радикального фундаментализма. Тем не менее, в одиночку арабские и исламские страны не способны отстоять свое место в многополярном мире - это требует нового осмысления исламского единства, не противопоставленного другим цивилизациям, а с учетом условий, которые складываются. Поэтому задачей исламского мира является стать новым полюсом. Как это сделать и на какой основе - это вопрос открытый, а Ливан прекрасная площадка для обсуждения этой задачи", - сказал Дугин.
По мнению собеседника агентства, после того, как Россия и ряд других стран смогли изменить ход событий в Сирии и не допустили реализации планов США по изменению Ближнего Востока, КСА и Катар вынуждены сами отказываться от стратегии поддержки радикальных организаций в пользу новой формы политического ислама.
При этом отвечая на вопрос о вероятности сближения в отношениях между Тегераном и Эр-Риядом, Дугин отметил, что "нельзя рассматривать центром суннизма Саудовскую Аравию. Турция является огромным и влиятельным центром другого суннизма, абсолютно враждебного и не сопоставимого с вахабизмом в Саудовской Аравии… Поэтому сводить весь суннизм к Саудовской Аравии абсолютно неверно. Я думаю, мы должны отказаться от этого отождествления, что мол существует Иран шиитский и Саудовская Аравия суннитская… Гораздо важней сейчас позиции Анкары, Каира, Дамаска, Бейрута, Марокко, Алжира - это к тому что исламский мир гораздо шире".