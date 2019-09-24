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РИА Новости

Латвийский министр рассказал о положительной динамике в торговле с Россией

14:55 24.09.2019
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CC0 / NakNakNak / Рига
Рига
CC0 / NakNakNak /
Рига . Архивное фото
РИГА, 24 сен – РИА Новости. Положительная динамика наблюдается в вопросах торговли между Латвией и Россией, заявил журналистам во вторник министр сообщений Латвии Талис Линкайтс.
По словам министра, латвийско-российский межправительственный диалог в транспортной отрасли развивается в позитивном ключе.
"У нас вообще нет проблемных вопросов в этой сфере, даже экономических. В торговле между двумя странами наблюдается положительная динамика", - сказал Линкайтс журналистам.
Латвия является членом ЕС с 2004 года. В 2018 году товарооборот между Латвией и Россией составил более 5 миллиардов долларов.
Рига. Архивное фото
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ЛатвияРоссияЭкономика
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