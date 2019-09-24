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РИА Новости

В Кузбассе ранее судимые женщины отняли у пенсионерки еду

14:46 24.09.2019 (обновлено: 14:58 24.09.2019)
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Восьмидесятилетнюю жительницу Анжеро-Судженска в Кемеровской области ограбили две ранее судимые женщины, сообщил телеканал "360".
Пенсионерка возвращалась домой с покупками, когда злоумышленницы предложили помочь донести сумки. После того, как все трое зашли в подъезд, "помощницы" отобрали пакеты.
Женщина попыталась вернуть свои покупки, но грабительницы ее оттолкнули и выбежали на улицу. Пенсионерка лишилась покупок на две тысячи рублей.
О случившемся в полицию сообщила соседка потерпевшей. Уголовное дело возбудили по статье "Грабеж", подозреваемых задержали, им грозит до семи лет лишения свободы.
Анатолий Леонидович Борисович
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