В Кузбассе ранее судимые женщины отняли у пенсионерки еду

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Восьмидесятилетнюю жительницу Анжеро-Судженска в Кемеровской области ограбили две ранее судимые женщины, сообщил телеканал " Восьмидесятилетнюю жительницу Анжеро-Судженска в Кемеровской области ограбили две ранее судимые женщины, сообщил телеканал " 360 ".

Пенсионерка возвращалась домой с покупками, когда злоумышленницы предложили помочь донести сумки. После того, как все трое зашли в подъезд, "помощницы" отобрали пакеты.

Женщина попыталась вернуть свои покупки, но грабительницы ее оттолкнули и выбежали на улицу. Пенсионерка лишилась покупок на две тысячи рублей.