НУР-СУЛТАН, 24 сен - РИА Новости. Катар опасается войны в Персидском заливе, заявил спикер консультативного совета (парламента) страны Ахмед бин Абдулла Аль-Махмуд.

"Государство Катар выражает глубокую обеспокоенность в связи с эскалацией напряженности в регионе Залива. Мы не хотим, чтобы это привело к военному конфликту, так как мир уже не в состоянии выдержать новое противостояние в этом регионе. В высшей степени призываем к сдерживанию эмоций, к отказу от какого-либо военного вмешательства", - заявил Аль-Махмуд, выступая на совещании спикеров парламентов евразийских стран в Нур-Султане.

Он подчеркнул, что "любые разногласия нужно решать путем диалога, придерживаясь принципов международного права, в противном случае это приведет к катастрофическим последствиям для стабильности в регионе".

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Саудовский министр энергетики 17 сентября объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а утерянная добыча пока восстановлена наполовину.