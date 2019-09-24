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РИА Новости

Катар опасается войны в Персидском заливе

14:37 24.09.2019
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкНебоскребы в Дохе.
Небоскребы в Дохе.
© РИА Новости
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Небоскребы в Дохе.. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 24 сен - РИА Новости. Катар опасается войны в Персидском заливе, заявил спикер консультативного совета (парламента) страны Ахмед бин Абдулла Аль-Махмуд.
"Государство Катар выражает глубокую обеспокоенность в связи с эскалацией напряженности в регионе Залива. Мы не хотим, чтобы это привело к военному конфликту, так как мир уже не в состоянии выдержать новое противостояние в этом регионе. В высшей степени призываем к сдерживанию эмоций, к отказу от какого-либо военного вмешательства", - заявил Аль-Махмуд, выступая на совещании спикеров парламентов евразийских стран в Нур-Султане.
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
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Си Цзиньпин призвал к мирному разрешению споров в Персидском заливе
Он подчеркнул, что "любые разногласия нужно решать путем диалога, придерживаясь принципов международного права, в противном случае это приведет к катастрофическим последствиям для стабильности в регионе".
Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Саудовский министр энергетики 17 сентября объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а утерянная добыча пока восстановлена наполовину.
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Богданов обсудил с послом Катара ситуацию в Персидском заливе
Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что нефтяные объекты атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией также считает, что Тегеран причастен к атакам. Иран отвергает обвинения в свой адрес.
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Персидский заливКатарВ мире
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