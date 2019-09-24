Под Пензой фиктивный директор фирмы 20 лет просил милостыню и жил в шалаше

ПЕНЗА, 24 сен - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Прокуратура в Пензе выявила компанию с нищим фиктивным руководителем, который почти 20 лет нигде не работал и просил милостыню у церкви, сообщает во вторник надзорное ведомство региона.

Установлено, что в декабре 2017 года 58-летний житель города Кузнецка Пензенской области, зная, что является подставным лицом, согласился представить свои документы для переоформления в едином государственном реестре юридических лиц сведений об ООО "Пром Строй Снаб", став фиктивным учредителем и руководителем компании. В ходе прокурорской проверки этот факт вскрылся.

"Фактическое руководство деятельностью общества житель Кузнецка никогда не осуществлял и не планировал, с 2000 года нигде не работает, живет на полученную у церкви в Кузнецке милостыню", - говорится в сообщении.

Как пояснила РИА Новости старший помощник прокурора области Светлана Артамонова, сам фиктивный гендиректор фирмы живет в шалаше у кладбища, а за оказанную "услугу" ему заплатили всего 500 рублей.