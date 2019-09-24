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РИА Новости

Под Пензой фиктивный директор фирмы 20 лет просил милостыню и жил в шалаше

14:31 24.09.2019
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© РИА НовостиМашина прокуратуры
Машина прокуратуры
© РИА Новости
Машина прокуратуры. Архивное фото
ПЕНЗА, 24 сен - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Прокуратура в Пензе выявила компанию с нищим фиктивным руководителем, который почти 20 лет нигде не работал и просил милостыню у церкви, сообщает во вторник надзорное ведомство региона.
Установлено, что в декабре 2017 года 58-летний житель города Кузнецка Пензенской области, зная, что является подставным лицом, согласился представить свои документы для переоформления в едином государственном реестре юридических лиц сведений об ООО "Пром Строй Снаб", став фиктивным учредителем и руководителем компании. В ходе прокурорской проверки этот факт вскрылся.
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"Фактическое руководство деятельностью общества житель Кузнецка никогда не осуществлял и не планировал, с 2000 года нигде не работает, живет на полученную у церкви в Кузнецке милостыню", - говорится в сообщении.
Как пояснила РИА Новости старший помощник прокурора области Светлана Артамонова, сам фиктивный гендиректор фирмы живет в шалаше у кладбища, а за оказанную "услугу" ему заплатили всего 500 рублей.
По материалам прокурорской проверки в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице". Ему грозит до двух лет исправительных работ.
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