В России летом на несогласованных акциях задержали 225 несовершеннолетних

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. За участие в несогласованных акциях протеста в России летом нынешнего года были задержаны 225 несовершеннолетних из 25 регионов страны, заявил заместитель руководителя управления противодействия экстремизму МВД Владимир Макаров.

"В преддверии единого дня голосования на территории Москвы и других субъектов Российской Федерации, прежде всего Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, при проведении протестных акций задержаны 225 несовершеннолетних, жители 25 регионов страны", - сказал Макаров на пленарном заседании всероссийского форума "Противодействие идеологии терроризма в образовательной сфере и молодежной среде".

"То есть они специально приехали в Москву, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, чтобы принять участие в несогласованных акциях", - добавил Макаров.