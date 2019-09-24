В России летом на несогласованных акциях задержали 225 несовершеннолетних

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. За участие в несогласованных акциях протеста в России летом нынешнего года были задержаны 225 несовершеннолетних из 25 регионов страны, заявил заместитель руководителя управления противодействия экстремизму МВД Владимир Макаров.
"В преддверии единого дня голосования на территории Москвы и других субъектов Российской Федерации, прежде всего Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, при проведении протестных акций задержаны 225 несовершеннолетних, жители 25 регионов страны", - сказал Макаров на пленарном заседании всероссийского форума "Противодействие идеологии терроризма в образовательной сфере и молодежной среде".
"То есть они специально приехали в Москву, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, чтобы принять участие в несогласованных акциях", - добавил Макаров.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице с середины июля. Полиция на них задержала за различные нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти, уже вынесены первые приговоры.
26 июля, 09:00РИА НовостиЧем грозит участие в несогласованных акциях