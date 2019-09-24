Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-24T14:06Z
https://ria.ru/20190924/1559060950.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155598/33/1555983377_0:155:2000:1280_1036x0_80_0_0_a41bc183423dc20733ad34b1d25bec66.jpg
РИА Новости
Тверская область

Игорь Руденя поставил задачи перед главами муниципалитетов Верхневолжья

14:06 24.09.2019
20
© Фото : предоставлено пресс- службой правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя на заседании областного правительства
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на заседании областного правительства
© Фото : предоставлено пресс- службой правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 24 сен – РИА Новости. Задачу постоянно повышать уровень подготовки к отопительному сезону поставил перед главами муниципалитетов региона губернатор Тверской области Игорь Руденя.
Как сообщает пресс-служба областного правительства, основной темой сегодняшнего заседания кабинета министров стало обсуждение готовности объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы Верхневолжья к отопительному периоду.

​"В мае этого года были приняты решения, связанные со своевременной подготовкой объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду. Наша задача – постоянно повышать уровень подготовки к отопительному сезону. Большая роль в этом принадлежит руководителям муниципалитетов, которые должны лично проверять информацию о готовности объектов ЖКХ. На сегодняшний день,по информации глав муниципальных образований,часть территорий уже подключилацентрализованное отопление жилого сектора и социальных учреждений", – сказал Руденя.

​По данным министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области, во всех муниципалитетах приняты постановления о начале отопительного сезона до 1 октября.
​По информации отраслевых Министерств и ведомств региона, в Тверской области полностьюзавершена подготовка к осенне-зимнему периоду областных подведомственных организаций сфер образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры и спорта. Сейчас идет запуск тепла в учреждениях.
На приведение в порядок объектов теплоэнергетики в областном бюджете были предусмотрены субсидии муниципалитетам в объеме более 590 миллионов рублей – втрое больше, чем в 2018 году.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
20 сентября, 15:00Тверская область
Руденя: Верхневолжье заинтересовано в развитие IT-индустрии
​В регионе создан нормативный запас топлива. Кроме того, обеспечен областной резерв материально-технических ресурсов. В него вошли мобильная котельная, станция водоочистки, дизель-генераторы, трубы, арматура, насосы, тепловые пушки, электрокабели.
Глава региона также обратил внимание на важность благоустройства территорий после завершения работ.
000000
Обсудить 0
Тверская областьИгорь РуденяТверская областьОбщество
Рекомендуем
Заместитель премьер-министра Республики Татарстан, министр информатизации и связи Республики Татарстан Роман Шайхутдинов
Победители конкурса "Цифровой прорыв" получат до 500 тысяч рублей
РИА
Новости
Бортпроводница в салоне самолета авиакомпании Победа в аэропорту Внуково
Авиакомпания "Победа" перевезла 25-миллионного клиента с начала полетов
Здание банка ВТБ (памятник истории и культуры Московский международный торговый банк - Соединненный банк, 1898г.) на улице Кузнецкий мост
Объем средств в ПИФах ВТБ Капитал Инвестиции превысил 70 млрд рублей
Книги
Мама Марии Захаровой выпустила книгу про Пекин на китайском языке
Лента
новостей
Губернатор Тамбовской области Александр Никитин
Глава Тамбовской области обсудил внедрение цифровых избирательных участков
Горная река Псыш на территории Софийской долины в Республике Карачаево-Черкессия
Архыз примет фестиваль уличной культуры
Вологодский Кремль
Детскому омбудсмену на Вологодчине расширены полномочия
Уборка пшеницы
Порядка 34 липецких фермеров получат грант "Агростартап"
Рекультивация свалки по уникальной технологии в Югре
В Югре свалку с 30-летней историей рекультивируют по уникальной технологии
Листы с денежными купюрами
"Квадра" в 2019 году выделила более 6 млрд рублей на подготовку к зиме
Арктический архипелаг Земля Франца-Иосифа
Ученые из РФ и КНР отправились в крупнейшую экспедицию по изучению климата
Нижний Новгород
В Нижегородской области пройдет форум "Национальное развитие"
Президент Ирана Хасан Роухани
Меркель изучит план Роухани по обеспечению безопасности в Персидском заливе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:53Выведенный на техобслуживание спутник "Глонасс-К" вернулся к работе
01:50Подольские школьники хотят запустить телескоп в космос в 2022-2023 годах
01:49Суд пересмотрит приговор против 39 нацболов по делу о массовых беспорядках
01:43В самопровозглашенном Косово стартует кампания по выборам в парламент
01:39Суд рассмотрит продление ареста Раджабову по делу о беспорядках в Москве
01:37Трамп заявил, что Украина разрешила опубликовать его разговор с Зеленским
01:26Президент Кубы сравнил с геноцидом усиление блокады со стороны США
01:22Совфед переизберет главу Верховного суда и назначит нового замгенпрокурора
01:17Орешкин расскажет в Совфеде о прогнозе экономического развития до 2022 года
01:16"Астанинская тройка" начала работу на полях Генассамблеи ООН
01:13Лавров "поблагодарил" США за то, что "в конце концов получил визу"
01:13Соловьев назвал Грету Тунберг проектом, за которым стоят бизнес-интересы
01:10Венесуэльский суд подтвердил ничтожность актов Национальной ассамблеи
01:04Трамп призвал Моди выполнить обещание о лучшей жизни для Кашмира
01:03Зеленский ответил на вопрос о расширении "Нормандской четверки"
01:00Совет Федерации вновь выберет спикера палаты
00:58Зеленский и Меркель обсудили предстоящую встречу "нормандской четверки"
00:54Суд рассмотрит в Москве продление домашнего ареста Егору Жукову
00:51Британский парламент вернется к работе после ее незаконной приостановки
00:46Суд в Москве огласит приговор обвиняемому в краже картины Куинджи
Лента новостейМолния