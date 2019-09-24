Игорь Руденя поставил задачи перед главами муниципалитетов Верхневолжья

ТВЕРЬ, 24 сен – РИА Новости. Задачу постоянно повышать уровень подготовки к отопительному сезону поставил перед главами муниципалитетов региона губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, основной темой сегодняшнего заседания кабинета министров стало обсуждение готовности объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы Верхневолжья к отопительному периоду.

​"В мае этого года были приняты решения, связанные со своевременной подготовкой объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду. Наша задача – постоянно повышать уровень подготовки к отопительному сезону. Большая роль в этом принадлежит руководителям муниципалитетов, которые должны лично проверять информацию о готовности объектов ЖКХ. На сегодняшний день,по информации глав муниципальных образований,часть территорий уже подключилацентрализованное отопление жилого сектора и социальных учреждений", – сказал Руденя.

​По данным министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области, во всех муниципалитетах приняты постановления о начале отопительного сезона до 1 октября.

​По информации отраслевых Министерств и ведомств региона, в Тверской области полностьюзавершена подготовка к осенне-зимнему периоду областных подведомственных организаций сфер образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры и спорта. Сейчас идет запуск тепла в учреждениях.

На приведение в порядок объектов теплоэнергетики в областном бюджете были предусмотрены субсидии муниципалитетам в объеме более 590 миллионов рублей – втрое больше, чем в 2018 году.

​В регионе создан нормативный запас топлива. Кроме того, обеспечен областной резерв материально-технических ресурсов. В него вошли мобильная котельная, станция водоочистки, дизель-генераторы, трубы, арматура, насосы, тепловые пушки, электрокабели.