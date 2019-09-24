Эксперт оценил технический уровень дронов, используемых боевиками в Сирии

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Технический уровень беспилотников, которые применяют боевики в Сирии, за последние несколько лет вырос, однако даже после самостоятельной доработки террористами их дроны сильно недотягивают до мировых стандартов, заявил РИА Новости член экспертного совета при коллегии ВПК РФ Виктор Мураховский.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков рассказал о дронах боевиков, сбитых вблизи российской авиабазы Хмеймим в Сирии. По его словам, "кто-то помогает террористическим группировкам" в изготовлении новых беспилотников.

"По сравнению с дронами, атаковавшими базу в Хмеймиме ещё в 2015-2016 годах, аппараты, которые используют террористы сегодня, действительно стали более совершенными по аэродинамике и по системам управления. Однако о промышленных технологиях речи не идёт", - сказал Мураховский.

Эксперт подчеркнул, что БЛА, которые используют сегодня регулярные армии, "на порядок совершеннее". Он пояснил, что в качестве планера боевики используют дроны, которые находятся в открытой продаже, впоследствии эти беспилотники дорабатываются самими террористами, например, для защиты от средств радиоэлектронной борьбы.

По словам Мураховского, доработкой дронов могут заниматься террористы-выходцы из Европы и стран бывшего СССР, среди которых немало выпускников технических вузов.

"Специального "научного корпуса" у террористов нет, но среди них есть немало выходцев из Европы и стран бывшего СССР, в своё время получивших фундаментальное техническое образование. Если бы какая-либо из стран-игроков, имеющая свои интересы в Сирии, оказывала прямую технологическую помощь боевикам, то это сразу стало бы заметно", - подчеркнул эксперт.