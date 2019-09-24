У Кремля нет позиции по проекту, обязывающему росгвардейцев представляться

Сотрудники Росгвардии обеспечивают порядок во время несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. 3 августа 2019

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. У Кремля нет позиции в отношении нового законопроекта, обязывающего сотрудников Росгвардии представляться по требованию граждан, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн заявил РИА Новости, что Росгвардия поддержала законопроект, который обяжет сотрудников ведомства представляться по требованию граждан. Депутат отметил, что парламентарии совместно с коллегами из Росгвардии дорабатывают законопроект, чтобы при внесении в Госдуму он был полностью согласован.