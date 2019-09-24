У Кремля нет позиции по проекту, обязывающему росгвардейцев представляться

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. У Кремля нет позиции в отношении нового законопроекта, обязывающего сотрудников Росгвардии представляться по требованию граждан, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн заявил РИА Новости, что Росгвардия поддержала законопроект, который обяжет сотрудников ведомства представляться по требованию граждан. Депутат отметил, что парламентарии совместно с коллегами из Росгвардии дорабатывают законопроект, чтобы при внесении в Госдуму он был полностью согласован.
"Нет, никакой позиции нет в данном случае. Ну, законопроект, я даже не знаю, кто его вносил. По мере прохождения, конечно, в государственно-правовом управлении будет дана юридическая оценка", - сообщил Песков.