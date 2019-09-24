Московская патриархия предупредила епархии о письмах мошенников

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Управление делами Московской патриархии разослало всем епархиальным архиереям Русской православной церкви информационное письмо с предупреждением о поступивших в некоторые епархии мошеннических письмах якобы от имени патриарха с просьбой о перечислении денежных средств, сообщает во вторник сайт РПЦ.

"Сообщаю вам о выявленных фактах мошенничества и направления подложных писем в епархии Русской православной церкви, в особенности в монастыри, от имени святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, с просьбой о перечислении денежных средств", - говорится в письме, подписанном управляющим делами Московской патриархии митрополитом Тверским и Кашинским Саввой.

В патриархии напомнили, что мошенники прибегают к различным выдуманным поводам для сбора денег, например, просят перечислить определенную сумму на лечение архиереев, реставрацию монастырей и храмов и так далее.