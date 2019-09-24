МВД выявило 29 вербовщиков в группы, пропагандирующие насилие в школах

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. МВД России в последнее время выявило и обезвредило почти 30 лиц, занимавшихся вербовкой несовершеннолетних в социальные группы, поддерживающие насилие в школах, сообщил заместитель начальника главного управления по противодействию экстремизму ведомства Владимир Макаров.
"Уже 29 вербовщиков в такие социальные группы выявлены и обезврежены", - сказал он, выступая во вторник на пленарном заседании всероссийского форума "Противодействие идеологии терроризма в образовательной сфере и молодежной среде".
По словам Макарова, речь идет, в том числе, об участниках групп, пропагандирующих скулшутинг и кибербуллинг. В МВД созданы специальные оперативные группы для противодействия этим вербовщикам, добавил он.