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РИА Новости

МВД выявило 29 вербовщиков в группы, пропагандирующие насилие в школах

13:48 24.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. МВД России в последнее время выявило и обезвредило почти 30 лиц, занимавшихся вербовкой несовершеннолетних в социальные группы, поддерживающие насилие в школах, сообщил заместитель начальника главного управления по противодействию экстремизму ведомства Владимир Макаров.
"Уже 29 вербовщиков в такие социальные группы выявлены и обезврежены", - сказал он, выступая во вторник на пленарном заседании всероссийского форума "Противодействие идеологии терроризма в образовательной сфере и молодежной среде".
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По словам Макарова, речь идет, в том числе, об участниках групп, пропагандирующих скулшутинг и кибербуллинг. В МВД созданы специальные оперативные группы для противодействия этим вербовщикам, добавил он.
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Владимир МакаровМВД РФРоссияПроисшествия
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