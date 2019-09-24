Песков рассказал о встрече со студентами ВШЭ

"Там были студенты из разных факультетов, но главным образом это были студенты первого курса - это будущие журналисты. Конечно, было интересно с ними пообщаться, чтобы понять, как они относятся к будущей профессии, что для них наиболее интересно, что их больше всего беспокоит, какие вопросы для них главные на их повестке дня. Поэтому был очень хороший разговор, без какой-то четкой повестки дня", - сообщил Песков журналистам во вторник.