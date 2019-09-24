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РИА Новости

Песков рассказал о встрече со студентами ВШЭ

13:36 24.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции по медиагрантам Русского географического общества
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции по медиагрантам Русского географического общества
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал интересной свою встречу со студентами Высшей школы экономики (ВШЭ), отметив, что "хороший разговор" проходил без какой-либо четкой повестки дня.
Ранее в соцсети "ВКонтакте" были размещены видеофрагменты общения Пескова со студентами ВШЭ. Журналисты поинтересовались у пресс-секретаря президента РФ, какие впечатления у него остались от встречи, почерпнул ли он для себя что-то новое от студенческого сообщества.
"Там были студенты из разных факультетов, но главным образом это были студенты первого курса - это будущие журналисты. Конечно, было интересно с ними пообщаться, чтобы понять, как они относятся к будущей профессии, что для них наиболее интересно, что их больше всего беспокоит, какие вопросы для них главные на их повестке дня. Поэтому был очень хороший разговор, без какой-то четкой повестки дня", - сообщил Песков журналистам во вторник.
Он отметил, что данная встреча не носила публичного характера.
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Вчера, 13:25РИА Новости
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Высшая школа экономикиДмитрий ПесковРоссияОбщество
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