Песков рассказал о встрече со студентами ВШЭ

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал интересной свою встречу со студентами Высшей школы экономики (ВШЭ), отметив, что "хороший разговор" проходил без какой-либо четкой повестки дня.
Ранее в соцсети "ВКонтакте" были размещены видеофрагменты общения Пескова со студентами ВШЭ. Журналисты поинтересовались у пресс-секретаря президента РФ, какие впечатления у него остались от встречи, почерпнул ли он для себя что-то новое от студенческого сообщества.
"Там были студенты из разных факультетов, но главным образом это были студенты первого курса - это будущие журналисты. Конечно, было интересно с ними пообщаться, чтобы понять, как они относятся к будущей профессии, что для них наиболее интересно, что их больше всего беспокоит, какие вопросы для них главные на их повестке дня. Поэтому был очень хороший разговор, без какой-то четкой повестки дня", - сообщил Песков журналистам во вторник.
Он отметил, что данная встреча не носила публичного характера.