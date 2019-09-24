Прокурор попросил пересмотреть приговор фигуранту дела "Нового величия"

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Прокурор попросил пересмотреть приговор одному из фигурантов дела "Нового величия" Павлу Ребровскому – изначально он заключил со следствием сделку, но позже отказался от показаний, сообщил РИА Новости во вторник адвокат одной из обвиняемых по этому делу Максим Пашков.

Ребровский по итогам судебного процесса получил 2,5 года заключения. В середине июля Мосгорсуд в ходе рассмотрения жалобы его защиты поручил прокурору проверить, можно ли считать досудебное соглашение с подсудимым исполненным.

Это произошло после появления информации, что Ребровский в ходе суда над его предполагаемыми соучастниками пожаловался на давление со стороны следствия и отказался от своих признаний.

"Прокурор подал апелляционное представление на приговор Ребровскому, в котором он просит отменить решение Люблинского суда Москвы и направить дело на новое рассмотрение. Жалоба будет рассмотрена вместе с жалобой защиты в Мосгорсуде", - рассказал Пашков.

В каком порядке принятия судебного решения - особом или нет - прокуратура просит рассмотреть дело, пока неясно. Комментариями надзорного ведомства РИА Новости пока не располагает.

Люблинский суд Москвы в конце апреля приговорил Ребровского к 2,5 годам колонии общего режима. Молодой человек заключил сделку со следствием и дал признательные показания по этому делу, что позволило ему освободиться из-под домашнего ареста под подписку о невыезде и воспользоваться особым порядком принятия судебного решения. Это гарантировало ему более мягкое наказание.

В июне в этом же суде началось слушание по существу основного уголовного дела, обвиняемыми по которому проходят восемь человек. Ребровский был вызван в суд в качестве свидетеля, и, по словам адвоката Максима Пашкова, защищающего фигурантку Марию Дубовик, заявил, что давал показания под давлением, а сделка со следствием ему была навязана.

Помимо реального срока, суд первой инстанции назначил Ребровскому год ограничения свободы, на протяжении которого ему нельзя будет переезжать, выезжать за пределы Москвы и области без согласия контролирующего органа, участвовать в массовых мероприятиях. Кроме того, во время отбытия наказания он будет принудительно наблюдаться у врача-психиатра.

Десять участников движения "Новое величие" задержали в марте прошлого года в Москве по обвинению в организации экстремистского сообщества. Некоторым из них на тот момент не было и 18 лет.

Общественники считают, что молодые люди стали жертвой провокации: якобы к ним в компанию был внедрен агент силовых структур, известный в чате, как Руслан Д., который и инспирировал их на нарушение закона. Среди прочего адвокат Павликовой Ольга Карлова отмечала, что он "не дал девушке уйти из организации, дважды возвращал её обратно". По делу Руслан Д. проходит в качестве засекреченного свидетеля.