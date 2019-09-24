МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о деле студента ВШЭ Егора Жукова, пожелав, чтобы "история у него закончилась с минимальным ущербом".

"Его никто не осуждал. Была экспертиза, которая утверждает, что он экстремист и террорист, есть альтернативная экспертиза, которая утверждает, что никоим образом нельзя ассоциировать это с проявлением экстремизма и терроризма", - сказал Песков в ходе общения со студентами вуза.

Видеозапись общения опубликована в соцсети Вконтакте

"Есть утверждения специалистов, которые считают, что огромное количество публикаций разных оппозиционеров несут в себе гораздо больше экстремизма. Да, это спорная ситуация, но я не могу говорить что-то о действиях следствия", - добавил Песков.

Он также пожелал, чтобы история закончилась для студента с минимальными потерями.

"Пожелаем, чтобы вся история у него закончилась с минимальным ущербом", - заявил Песков.

Жуков - студент четвертого курса факультета "Социальных наук" Высшей школы экономики, а также видеоблогер. Он был арестован в начале августа по обвинению в организации беспорядков 27 июля в Москве. Позже преследование молодого человека по этому делу было прекращено, и суд изменил ему меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест, так как накануне студенту предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму в нескольких роликах на его YouTube-канале.

На сайте Росфинмониторинга указано, что Жуков был включен в перечень физических лиц, "в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму".