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РИА Новости

Песков ответил на вопрос о деле студента ВШЭ Егора Жукова

13:25 24.09.2019
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© РИА Новости / Владимир АстапковичЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о деле студента ВШЭ Егора Жукова, пожелав, чтобы "история у него закончилась с минимальным ущербом".
"Его никто не осуждал. Была экспертиза, которая утверждает, что он экстремист и террорист, есть альтернативная экспертиза, которая утверждает, что никоим образом нельзя ассоциировать это с проявлением экстремизма и терроризма", - сказал Песков в ходе общения со студентами вуза.
Видеозапись общения опубликована в соцсети Вконтакте.
"Есть утверждения специалистов, которые считают, что огромное количество публикаций разных оппозиционеров несут в себе гораздо больше экстремизма. Да, это спорная ситуация, но я не могу говорить что-то о действиях следствия", - добавил Песков.
Он также пожелал, чтобы история закончилась для студента с минимальными потерями.
"Пожелаем, чтобы вся история у него закончилась с минимальным ущербом", - заявил Песков.
Жуков - студент четвертого курса факультета "Социальных наук" Высшей школы экономики, а также видеоблогер. Он был арестован в начале августа по обвинению в организации беспорядков 27 июля в Москве. Позже преследование молодого человека по этому делу было прекращено, и суд изменил ему меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест, так как накануне студенту предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму в нескольких роликах на его YouTube-канале.
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На сайте Росфинмониторинга указано, что Жуков был включен в перечень физических лиц, "в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму".
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
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РосфинмониторингВысшая школа экономикиДмитрий ПесковМоскваПроисшествия
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