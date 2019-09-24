Власти опровергли сообщения о встрече Азарова с экс-мэром Новокуйбышевска

САМАРА, 24 сен – РИА Новости. Бывший мэр Новокуйбышевска Владимир Фомин, покончивший с собой, не встречался в сентябре с руководством Самарской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора.

Ранее в Сети появилась информация, что в середине сентября Фомин встречался с руководством Самарской области. Согласно данным, на встрече главу Новокуйбышевска якобы раскритиковали за то, что он "много лечится и слишком мало работает", власти подсчитали, что Фомин был мэром Новокуйбышевска меньше года и за это время 4 месяца провел на больничном, в связи с чем ему якобы посоветовали "заняться своим здоровьем", тогда как "городом займется кто-то другой".

"Такого не было. Встреч с Фоминым в сентябре не было", - сообщили в пресс-службе губернатора.

Фомин скончался во вторник в больнице после попытки суицида. Следственный комитет начал по факту случившегося проверку. По данным местных СМИ, которые ссылаются на собственные источники, у Фомина была болезнь сердца, он перенес несколько операций.