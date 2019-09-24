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РИА Новости

Власти опровергли сообщения о встрече Азарова с экс-мэром Новокуйбышевска

13:00 24.09.2019 (обновлено: 13:07 24.09.2019)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВид на Самару с реки Волга
Вид на Самару с реки Волга
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Вид на Самару с реки Волга. Архивное фото
САМАРА, 24 сен – РИА Новости. Бывший мэр Новокуйбышевска Владимир Фомин, покончивший с собой, не встречался в сентябре с руководством Самарской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора.
Ранее в Сети появилась информация, что в середине сентября Фомин встречался с руководством Самарской области. Согласно данным, на встрече главу Новокуйбышевска якобы раскритиковали за то, что он "много лечится и слишком мало работает", власти подсчитали, что Фомин был мэром Новокуйбышевска меньше года и за это время 4 месяца провел на больничном, в связи с чем ему якобы посоветовали "заняться своим здоровьем", тогда как "городом займется кто-то другой".
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на стенде МИА Россия сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Вчера, 12:30РИА Новости
Самарские власти рассказали о покончившем с собой экс-мэре Новокуйбышевска
"Такого не было. Встреч с Фоминым в сентябре не было", - сообщили в пресс-службе губернатора.
Фомин скончался во вторник в больнице после попытки суицида. Следственный комитет начал по факту случившегося проверку. По данным местных СМИ, которые ссылаются на собственные источники, у Фомина была болезнь сердца, он перенес несколько операций.
Фомина назначили главой Новокуйбышевска 4 декабря 2018 года. До этого он около 20 лет проработал на Новокуйбышевском заводе масел и присадок, более 17 из них - гендиректором. По информации городской думы, в конце сентября Фомин решил уйти с должности, и депутаты утвердили это решение. Сейчас его обязанности исполняет замглавы Новокуйбышевска Виталий Румянцев.
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НовокуйбышевскСамарская областьПроисшествия
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