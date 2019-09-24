Рябков оценил перспективы продления договора СНВ-3

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Для продления договора об СНВ нужно действовать сейчас, так как в начале 2021 года, когда будет избран новый президент США, предпринимать что-либо будет уже поздно, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Скажу прямо: невозможно ожидать, что какая-либо американская администрация примет решение такой значимости в период между инаугурацией президента в январе и 5 февраля. Мы должны действовать сейчас, прежде чем США будут полностью поглощены следующей президентской гонкой", - заявил дипломат в интервью телеканалу RT.

Он также напомнил, что для продления договора документ должен пройти некоторые процедуры в России, что также потребует, по меньшей мере, несколько недель, если не месяцев.

"Мы призываем США не бездействовать, прийти в чувство и найти способ решить этот вопрос", - отметил Рябков, выразив надежду, что продление договора все еще возможно.