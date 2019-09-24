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РИА Новости

Рябков оценил перспективы продления договора СНВ-3

12:22 24.09.2019
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков . Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Для продления договора об СНВ нужно действовать сейчас, так как в начале 2021 года, когда будет избран новый президент США, предпринимать что-либо будет уже поздно, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Скажу прямо: невозможно ожидать, что какая-либо американская администрация примет решение такой значимости в период между инаугурацией президента в январе и 5 февраля. Мы должны действовать сейчас, прежде чем США будут полностью поглощены следующей президентской гонкой", - заявил дипломат в интервью телеканалу RT.
Он также напомнил, что для продления договора документ должен пройти некоторые процедуры в России, что также потребует, по меньшей мере, несколько недель, если не месяцев.
"Мы призываем США не бездействовать, прийти в чувство и найти способ решить этот вопрос", - отметил Рябков, выразив надежду, что продление договора все еще возможно.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока американская администрация не объявила, намерен ли Вашингтон его продлевать. Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что СНВ-3 вряд ли будет продлен, поскольку имеет недостатки. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что готова это обсудить. Президент США Дональд Трамп заявил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и Соединенными Штатами. В Пекине, однако, эту идею отвергли.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
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