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РИА Новости

Ученые сочли реальной угрозу эпидемии, способной убить миллионы человек

12:20 24.09.2019 (обновлено: 14:04 24.09.2019)
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкОтработка действий на случай поступления больных, инфицированных Эболой
Отработка действий на случай поступления больных, инфицированных Эболой
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Группа экспертов из Совета по глобальному мониторингу готовности опубликовала отчет, в котором признала реальной вероятность появления патогена, который может вызвать глобальную эпидемию. Об этом сообщает издание Science Alert.
По расчетам специалистов, новая пандемия убьет от 50 до 80 миллионов человек и уничтожит пять процентов мировой экономики.
Для избежания такого сценария эксперты предлагают создать системы предупреждения эпидемий, увеличить финансирование разработки вакцин и в полной мере следовать международным санитарным правилам.
Совет по глобальному мониторингу готовности — организация, созданная при поддержке Всемирной организации здравоохранения и Всемирного банка. В задачи экспертов входит анализ угроз здоровью человечества.
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