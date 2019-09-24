Ученые сочли реальной угрозу эпидемии, способной убить миллионы человек

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Группа экспертов из Совета по глобальному мониторингу готовности опубликовала отчет, в котором признала реальной вероятность появления патогена, который может вызвать глобальную эпидемию. Об этом сообщает издание Science Alert.
По расчетам специалистов, новая пандемия убьет от 50 до 80 миллионов человек и уничтожит пять процентов мировой экономики.
Для избежания такого сценария эксперты предлагают создать системы предупреждения эпидемий, увеличить финансирование разработки вакцин и в полной мере следовать международным санитарным правилам.
Совет по глобальному мониторингу готовности — организация, созданная при поддержке Всемирной организации здравоохранения и Всемирного банка. В задачи экспертов входит анализ угроз здоровью человечества.