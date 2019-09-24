Рябков прокомментировал назначение О'Брайена советником Трампа

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя назначение новым советником президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена, выразил надежду, что новая команда сможет, по крайней мере, выслушать позицию России и принять во внимание логику Москвы.
"Я бы сказал, что это ...зависит от того, насколько новая команда обеспечит преемственность. Надеюсь, что негативная преемственность, которая, на мой взгляд, почти неизбежна в случае с Россией, в течение разумного периода времени будет скорректирована до того уровня, когда люди из Западного крыла Белого дома смогут, по крайней мере, выслушать то, что мы им говорим, и принять в внимание нашу логику и нашу позицию, не будут настроены от всего отказываться просто потому, что это исходит от России", - заявил он в интервью телеканалу RT.
18 сентября, 18:23РИА НовостиБиография Роберта О’Брайена
Президент США Дональд Трамп в среду объявил, что назначит О'Брайена своим советником по национальной безопасности. Глава государства отметил, что "давно и много" работал с О'Брайеном и уверен, что он "отлично справится" со своей новой должностью.