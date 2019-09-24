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РИА Новости
Культура

Кристина Орбакайте в Сети поделилась впечатлением о новом шоу Мадонны

13:28 24.09.2019
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© Sputnik / Перейти в фотобанкПевица Кристина Орбакайте выступает на открытии XXV Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске"
Певица Кристина Орбакайте выступает на открытии XXV Международного фестиваля искусств Славянский базар в Витебске
© Sputnik
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Кристина Орбакайте рассказала в инстаграме о том, как сходила на концерт Мадонны, который прошел в театре BAM в Нью-Йорке.

"Мадонна начала свой мировой тур Madame X Tour в Нью Йорке! Я — одна из первых, кто увидел этот удивительный спектакль. Не как обычно, на стадионе, а в театре на 2000 человек. Телефоны и другие гаджеты при входе заставляли убирать в специальные кейсы, снимать было невозможно. И это придало шоу особенное, ностальгическое и очень душевное настроение. Что бы там не говорили, Мадонна прекрасна, обаятельна и всегда актуальна", — написала она.

"Как я хочу тоже!" — прокомментировала пост Лолита Милявская.
Последний, 14-й альбом Мадонны Madame X вышел в июне этого года. В студийник вошло 15 песен на английском, испанском и португальском языке.
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