Кристина Орбакайте в Сети поделилась впечатлением о новом шоу Мадонны

"Мадонна начала свой мировой тур Madame X Tour в Нью Йорке! Я — одна из первых, кто увидел этот удивительный спектакль. Не как обычно, на стадионе, а в театре на 2000 человек. Телефоны и другие гаджеты при входе заставляли убирать в специальные кейсы, снимать было невозможно. И это придало шоу особенное, ностальгическое и очень душевное настроение. Что бы там не говорили, Мадонна прекрасна, обаятельна и всегда актуальна", — написала она.