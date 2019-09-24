Очевидцы сняли на видео американца, крушащего на внедорожнике ТЦ

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. В пригороде Чикаго 22-летний водитель внедорожника "Шевроле" проехал по торговой галерее через кафе, повредив несколько магазинов, сообщает В пригороде Чикаго 22-летний водитель внедорожника "Шевроле" проехал по торговой галерее через кафе, повредив несколько магазинов, сообщает Chicago Sun Times

Инцидент произошел днем 20 сентября в городе Шаумбурге. Молодой человек за рулем внедорожника заехал в здание торгового центра около 14:20. Первым на его пути оказалось кафе, затем уже в галерее он снес прилавок одного магазина, врезался в витрину другого, после чего не справился с управлением и протаранил колонну.

Злоумышленника задержали посетители торгового центра – двое полицейских, находившихся не при исполнении. Они и передали его прибывшим на место инцидента коллегам.

По счастливой случайности обошлось без жертв и серьезных травм у пострадавших. Всего к медикам обратились за помощью семь человек, госпитализация потребовалась троим.