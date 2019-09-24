Лекция о профилактике рака кожи

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26 сентября в 19:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится лекция на тему: "Рак кожи: как обезопасить себя?". Мероприятие пройдет в рамках мультимедийного проекта "Лекторий на Зубовском"*.