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РИА Новости

Лекция о профилактике рака кожи

11:55 24.09.2019 (обновлено: 11:57 24.09.2019)
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26 сентября в 19:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится лекция на тему: "Рак кожи: как обезопасить себя?". Мероприятие пройдет в рамках мультимедийного проекта "Лекторий на Зубовском"*.
Лектор – главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии Министерства здравоохранения Российской Федерации, директор Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии Департамента здравоохранения города Москвы Николай ПОТЕКАЕВ.

В осенне-зимний период солнце значительно снижает свою активность, однако это не повод уделять меньше внимания своей коже. Впереди – сезон зимнего отдыха в жарких странах, не теряют популярность солярии и косметические процедуры, призванные придать коже приятный оттенок в любую погоду. Каковы причины возникновения злокачественных образований на коже? Какие симптомы помогут выявить болезнь на ранней стадии? Какие профилактические меры позволят обезопасить себя и своих близких? Какие правила необходимо соблюдать на отдыхе в жарких странах? Насколько опасно использование солярия?

*"Лекторий на Зубовском" — мультимедийный проект, который предусматривает проведение лекций по широчайшему кругу международных и внутрироссийских тем и отвечает запросам аудитории, позволяя формировать объективный взгляд на различные события мировой истории и современности.

Мероприятие бесплатное для всех желающих при условии обязательной аккредитации!

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход на территорию агентства строго по предъявлении паспорта.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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