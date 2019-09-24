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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

В Суйфэньхэ открылась Пятая китайско-российская фотовыставка

11:56 24.09.2019 (обновлено: 12:07 24.09.2019)
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© Фото : www.rusuifenhe.gov.cnРабота участника Ⅴ Российско-Китайской международной фотовыставки в Суйфэньхэ
Работа участника Ⅴ Российско-Китайской международной фотовыставки в Суйфэньхэ
© Фото : www.rusuifenhe.gov.cn
МОСКВА, 24 сен - Проект "Россия-Китай: главное". В спортивном комплексе города Суйфэньхэ открылась Пятая китайско-российская фотовыставка, приуроченная к 70-й годовщине образования КНР и 70-летию дипломатических отношений Китая и России.
На выставке представлено около 220 фотографий сотни китайских и российских профессионалов, выставочный фотоматериал, в основном, отражает природу и культуру обеих стран.
Фотовыставка призвана показать широкой публике красоты природных ландшафтов, обычаи и традиции двух стран, а также способствовать укреплению культурного взаимодействия и дружбы между странами.
Город Пекин
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