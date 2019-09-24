В Суйфэньхэ открылась Пятая китайско-российская фотовыставка

. В спортивном комплексе города Суйфэньхэ открылась Пятая китайско-российская фотовыставка, приуроченная к 70-й годовщине образования КНР и 70-летию дипломатических отношений Китая и России.

На выставке представлено около 220 фотографий сотни китайских и российских профессионалов, выставочный фотоматериал, в основном, отражает природу и культуру обеих стран.

Фотовыставка призвана показать широкой публике красоты природных ландшафтов, обычаи и традиции двух стран, а также способствовать укреплению культурного взаимодействия и дружбы между странами.