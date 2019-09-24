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РИА Новости

Источник назвал возможную причину пожара в магазине в Нижневартовске

11:51 24.09.2019
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© Фото : МЧС РоссииТушение пожара в двухэтажном магазине в Нижневартовске
Тушение пожара в двухэтажном магазине в Нижневартовске
© Фото : МЧС России
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 сен - РИА Новости. Крупный пожар в двухэтажном магазине в Нижневартовске (ХМАО) мог произойти из-за проблем с электропроводкой, сообщил РИА Новости источник в местных экстренных службах.
Ранее в пресс-службе МЧС РФ сообщили о пожаре в магазине "Светофор". Площадь, охваченная огнем, составляет 800 квадратных метров, произошло обрушение кровли на 300 "квадратах".
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"Одна из предварительных версий возникновения пожара - проблемы с электропроводкой. Кроме этого, по словам очевидцев, после эвакуации они видели, что дымил и искрил щиток, находящийся снаружи здания", - сказал собеседник агентства.
Согласно данным МЧС, борьбу с огнем ведут 43 человека и 11 единиц техники. Ранее также сообщалось, что посетители и продавцы эвакуировались из магазина самостоятельно.
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