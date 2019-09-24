Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-24T11:49Z
https://ria.ru/20190924/1559034142.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/154824/42/1548244269_0:228:2831:1820_1036x0_80_0_0_16f9a6ab6aa05cc0730c256fb2129e2e.jpg
РИА Новости

Житель Томской области угрожал устроить теракты с помощью голубя и груш

11:49 24.09.2019
115
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Сотрудник полиции . Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 24 сен – РИА Новости. Два уголовных дела завели на жителя Томской области, который в пьяном виде звонил в полицию и сообщал о якобы готовящихся взрывах, а приехавшим полицейским демонстрировал мертвого голубя и груши, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
"В конце августа и середине сентября 2019 года в дежурную часть УМВД РФ по Томскому району поступили анонимные сообщения о якобы существующей угрозе в поселке Мирный. Сотрудники полиции установили подозреваемого. Им оказался ранее несудимый местный житель. В ходе проверочных мероприятий предметов, представляющих опасность, обнаружено не было", - рассказал собеседник агентства.
По данным полиции, мужчина в пьяном виде дважды сообщал о якобы существующей угрозе из хулиганских побуждений. Было возбуждено два уголовных дела по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
Статуя Фемиды
10 сентября, 08:17РИА Новости
Томича приговорили к десяти годам колонии за пособничество терроризму
На сайте Мирненского сельского поселения поясняется, что первый раз 57-летний местный житель позвонил в полицию 28 августа и заявил о готовящемся взрыве. Однако, прибыв на место, полицейские вместо гранаты обнаружили в его руках мертвого голубя. При этом сотрудникам спецслужб мужчина пояснил, что хотел привлечь к себе внимание.
"…На достигнутом мужчина не остановился, и спустя две недели, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вновь позвонил в дежурную часть и сообщил уже о трех гранатах в наличии, посредством которых готов взорвать кого угодно. Прибывшие на место оперативные сотрудники обнаружили того же мужчину в состоянии алкогольного опьянения с тремя грушами", - говорится в сообщении.
020300
Обсудить 0
МВД РФТомская областьРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Новорожденный
В Алжире восемь новорожденных погибли при пожаре в больнице
РИА
Новости
Член законодательного собрания Гонконга от Демократической партии Рой Квонг
В Гонконге избили члена законодательного собрания и сняли это на видео
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи. 24 октября 2018
Премьер Италии отметил важную роль России в разрешении мировых кризисов
Здание Государственной думы Российской Федерации
Лингвисты сочли пост посольства США призывом митинговать в Москве 3 августа
Лента
новостей
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Совфед наградит Кадырова почетным знаком "За развитие парламентаризма"
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Житель Ивановской области заявил в полицию на жену, ударившую его ложкой
Здание Московского городского суда
Мосгорсуд перенес дату рассмотрения законности приговора Синице
Автомобили скорой помощи в Турции
В Турции шесть человек погибли в ДТП с автобусом, перевозившим мигрантов
Полиция у здания штаб-квартиры ООН во время проведения Генеральной Ассамблеи. 23 сентября 2019
В МИД возмутились невыдачей американских виз россиянам для участия в ГА ООН
Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин
Глава Минтруда заявил о перевыполнении плана по обучению предпенсионеров
В салоне самолета бизнес-класса
Пассажир "Аэрофлота" устроил дебош после отказа пересадить знакомого
Пассажирский самолет в небе
Семья 13-летней американки подала в суд на авиакомпанию из-за хиджаба
Сотрудники Росгвардии
В Росгвардии оценили проект, который обяжет сотрудников представляться
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:11Рябков прокомментировал назначение О'Брайена советником Трампа
12:09Представители Москвы рассказала о "российском сэндвиче" в деле ЮКОСа
12:09В Петербурге завели дело на мужчину, выбросившего собаку с четвертого этажа
12:05Эксперт оценил идею Киева установить морскую границу с Россией
12:02Очевидцы сняли на видео американца, крушащего на внедорожнике ТЦ
12:01В Гонконге задержали более 1,5 тысячи человек за три месяца протестов
12:01В США зафиксировали девятый случай смерти от вейпа, сообщили СМИ
12:01В Сербии "Бессмертный полк" будет проходить ежегодно в рамках госпрограммы
11:56Андрей Бочаров вступил в должность губернатора Волгоградской области
11:51Сергей Гармаш получил травму в аэропорту в Ростове-на-Дону, пишут СМИ
11:51Источник назвал возможную причину пожара в магазине в Нижневартовске
11:50На Шикотан доставили первую группу эвакуированных с горящей плавбазы
11:49Житель Томской области угрожал устроить теракты с помощью голубя и груш
11:47Пермская полиция ищет родителей найденного на улице ребенка
11:45АТОР: наибольший ущерб от банкротства Thomas Cook понесет турсектор Испании
11:44Опрос показал, сколько россиян провели дома свой летний отпуск
11:43Киселев ответил на обвинения в адрес "Вестей недели" в создании фейков
11:41Зеленский наложил вето на принятый в июне закон о комиссии по импичменту
11:41Эксперт прокомментировал разработку биометрической идентификации абонентов
11:36Слуцкий заявил, что изменения в его графике не связаны с невыдачей визы США
Лента новостейМолния