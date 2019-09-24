Житель Томской области угрожал устроить теракты с помощью голубя и груш

НОВОСИБИРСК, 24 сен – РИА Новости. Два уголовных дела завели на жителя Томской области, который в пьяном виде звонил в полицию и сообщал о якобы готовящихся взрывах, а приехавшим полицейским демонстрировал мертвого голубя и груши, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
"В конце августа и середине сентября 2019 года в дежурную часть УМВД РФ по Томскому району поступили анонимные сообщения о якобы существующей угрозе в поселке Мирный. Сотрудники полиции установили подозреваемого. Им оказался ранее несудимый местный житель. В ходе проверочных мероприятий предметов, представляющих опасность, обнаружено не было", - рассказал собеседник агентства.
По данным полиции, мужчина в пьяном виде дважды сообщал о якобы существующей угрозе из хулиганских побуждений. Было возбуждено два уголовных дела по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
На сайте Мирненского сельского поселения поясняется, что первый раз 57-летний местный житель позвонил в полицию 28 августа и заявил о готовящемся взрыве. Однако, прибыв на место, полицейские вместо гранаты обнаружили в его руках мертвого голубя. При этом сотрудникам спецслужб мужчина пояснил, что хотел привлечь к себе внимание.
"…На достигнутом мужчина не остановился, и спустя две недели, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вновь позвонил в дежурную часть и сообщил уже о трех гранатах в наличии, посредством которых готов взорвать кого угодно. Прибывшие на место оперативные сотрудники обнаружили того же мужчину в состоянии алкогольного опьянения с тремя грушами", - говорится в сообщении.