Житель Томской области угрожал устроить теракты с помощью голубя и груш

"…На достигнутом мужчина не остановился, и спустя две недели, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вновь позвонил в дежурную часть и сообщил уже о трех гранатах в наличии, посредством которых готов взорвать кого угодно. Прибывшие на место оперативные сотрудники обнаружили того же мужчину в состоянии алкогольного опьянения с тремя грушами", - говорится в сообщении.