Пекинскую Международную садоводческую ЭКСПО-2019 посетило 7,8 млн человек

Он сказал, что наплыв посетителей постоянно растет благодаря возрастающему интересу к представленным в ЭКСПО-парке редким растениям, оригинальному дизайну садовых павильонов и всех площадок выставки. Павильон Китая посетило более 4 миллионов человек, рекордное число посетителей за один день превысило 86 тысяч человек.