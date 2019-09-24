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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Пекинскую Международную садоводческую ЭКСПО-2019 посетило 7,8 млн человек

11:49 24.09.2019
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© Fotolia / SeanPavonePhotoГород Пекин
Город Пекин
© Fotolia / SeanPavonePhoto
МОСКВА, 24 сен - Проект "Россия-Китай: главное". Пекинскую международную садоводческую ЭКСПО-2019 с момента открытия в конце апреля посетило 7,8 миллиона человек, сообщил замглавы оргкомитета ЭКСПО - Е Дахуа.
Он сказал, что наплыв посетителей постоянно растет благодаря возрастающему интересу к представленным в ЭКСПО-парке редким растениям, оригинальному дизайну садовых павильонов и всех площадок выставки. Павильон Китая посетило более 4 миллионов человек, рекордное число посетителей за один день превысило 86 тысяч человек.
По его словам, за время работы ЭКСПО-2019 на территории выставочного парка прошло свыше 2600 мероприятий. Большой интерес у гостей парка вызвало проведение национальных дней разных стран, а также тематические дни провинций, автономных районов и городов центрального подчинения Китая.
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