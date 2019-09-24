Пермская полиция ищет родителей найденного на улице ребенка

ПЕРМЬ, 24 сен - РИА Новости. Сотрудники полиции ищут родителей и устанавливают личность ребенка, найденного одним на улице города Кудымкар в минувшие выходные, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

По данным правоохранительных органов, в воскресенье около 18.00 (16.00 мск) на улице Зеленой Кудымкара местными жителями был обнаружен малолетний ребенок без сопровождения взрослых. Граждане сообщили об этом в полицию.

"В настоящее время мальчик помещен в социальное учреждение. Правоохранители устанавливают личность ребенка и его родителей", - говорится в сообщении.

Как отмечают в МВД, на вид мальчику 3 года, рост 93 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы темно-русые. Ребенок был одет в разноцветную куртку, голубые трикотажные штаны, голубую водолазку в полоску, голубую вязаную шапочку с полосками, синие кроссовки.